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疫情升溫 安聯人壽保戶確診關懷慰問金延至6月底

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

Omicron入侵，本土確診案例持頻傳，秉持服務保戶之精神，安聯人壽宣布保戶慰問金方案延長至今年6月底，自今年1月1日起至今年6月30日，提供確診感染新冠肺炎住院治療之保戶6,000元。

為方便保戶在疫情期間申請保單變更作業，安聯也已建構完整數位生態系統，各項保單變更如： 保費單次追加、或有短期資金運用之急需要辦理借款，皆可透過安聯人壽企業網站、安聯人壽行動App「安聯e服務Pro」等數位平台提出申請，在家輕鬆e指搞定保單相關業務申請。

即日起至2月底，更新或下載「安聯e服務Pro」App並成功登入「我的保單」，即有機會抽中Apple iPhone 13 Pro 256GB及LINE POINTS等好禮。

安聯人壽快速展開各項因應措施，期與大家共同努力，早日度過此次的防疫難關。

台灣身為防疫優等生的一員，面臨前所未有的防疫考驗，安聯人壽持續用行動守護台灣。

若於今年6月30日前（含）確診新冠肺炎並接受治療之保戶，安聯提供關懷慰問金6,000元，如不幸身故，則提供5萬元之關懷慰問金，顯示安聯深耕台灣之決心與承諾。

為了確保保戶健康及服務不中斷，安聯人壽已建置多元且完整之服務管道，建議保戶多採用數位管道，減少人員接觸機會，透過安聯人壽官網登入會員中心、安聯人壽行動App「安聯e服務Pro」與智能客服艾利Allie，可使用24小時不打烊的自主服務。

保戶使用安聯人壽行動App「安聯e服務Pro」，在家即可辦理保單變更及電子化通知服務；為鼓勵客戶多利用線上保單變更服務，減少接觸頻率。

安聯人壽現正舉行「安聯e服務Pro全新改版 嶄新體驗」贈獎活動好禮雙重抽，即日起至2月28日止為期兩個月，第一重好禮：只要更新或下載App並成功登入「我的保單」，即可享普獎馬上抽（LINE POINTS 25點，共1萬份，送完為止），更有機會抽中Apple iPhone 13 Pro 256GB。

第二重好禮：透過「安聯e服務Pro」完成申請任一線上保單變更功能，免抽即送LINE POINTS 66點，積極鼓勵保戶如有保單服務需求，可多加利用線上辦理，減少面對面接觸機會。

安聯人壽提醒，農曆新年連續假期期間，返鄉、出遊人潮眾多且複雜，基本的防疫措施不能少，呼籲民眾勤洗手、做好自我健康管理，養成平日運動的好習慣提升身體免疫力，開心迎好年。

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