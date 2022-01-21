保單符合人生規畫嗎？宏泰壽：保單活化讓人生更圓滿

隨著台灣社會高齡化，平均餘命年年創新高，活得愈久卻可能遭遇健康風險，想要依靠手上的保單，卻發現當年購買的終身壽險保單無法支應需求。若能把終身壽險保單於身故後照顧家人的費用，轉為照顧自己的健康醫療、長照費用，這也是實現照顧家人美意的另一種方式。面對這樣的需求轉變，宏泰人壽建議可以利用「保單活化」，讓保單更切合自身的人生規劃、人生更圓滿。

許多人年輕時擔心發生意外，為了確保身故之後家人能獲得經濟上的妥善照顧而購買了終身壽險，20年後好不容易繳清保費，卻因老年生活所需的健康醫療、長期照顧費用而左右支絀。長壽是福氣，但更多現實是進入高齡階段之後，不僅身體退化、疾病纏身，更因為這些問題衍生出的健康醫療、長期照顧費用攀升而憂心煩惱，如果不預做準備，將嚴重影響老年生活品質，甚者還可能拖累家人，成為家人說不出口的負擔。

有鑑於此，為老年生活及早準備是絕對必要的；如果保戶已有充足的壽險保障，卻擔心無餘力負擔健康醫療或長照保險的保費，宏泰人壽建議可透過「保單活化」轉換契約的方式，選擇將原本含有身故保障之保單，轉換為老年所需的健康保險或長照保險，以有效解決長壽所帶來的健康風險問題。

「保單活化」有哪些選擇？宏泰人壽提供保戶同類型契約轉換及功能性契約轉換兩種方式；以自家保單為例，保戶可將「宏泰人壽增額終身壽險（不分紅保單）（NIA）」及「宏泰人壽宏偉增額終身壽險（不分紅保單）（NIG）」的有效契約，選擇進行「同類型契約轉換」，轉為「宏泰人壽宏觀人生終身壽險（不分紅保單）（WLA）」及「宏泰人壽佳倍優醫療終身保險（WL）」，或是採取「功能性契約轉換」的方式，轉為「宏泰人壽瑪麗亞長期照顧終身保險（LTC）」。

假設保戶選擇轉為同類型的「宏泰人壽佳倍優醫療終身保險（WL）」，除了原有終身壽險保障可以遺愛家人，70歲之後就可以享有實支實付限額醫療保險金，更能照顧自己、保障自身，讓高齡生活安心無虞。