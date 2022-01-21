富邦產險大樓舉行拆除祈福儀式 五年後蛻變新商辦大樓

富邦產險大樓今(21)日舉行拆除祈福儀式典禮，本棟大樓在2020年11月通過危老重建申請核准，預計五年後，將蛻變為地上27樓，地下五樓的新一代富邦產險總部大樓。

富邦產險表示，總部大樓重建後不僅有利於重塑都市市容，也有助於富邦產險獲取長期穩定租金收益，並帶動周邊商業活動量能，這也是富邦集團以實際行動，表達對政府都市更新政策的支持。

今日出席典禮的富邦集團董事長蔡明忠表示，富邦產險自1961年開業至今已逾60周年，一甲子以來，富邦在台灣這塊土地深耕、茁壯，至今已經成為橫跨金融、電信、不動產、公益、文創等領域之綜合性集團。

富邦產險是集團各關係企業中成立歷史最悠久者，也是台灣第一家民營產物保險公司，富邦產險大樓堪稱「起家厝」，今日大樓預計拆除重建，象徵富邦邁入下一個新里程碑，未來，富邦將懷抱創業時的初心持續前進，致力於創造社會共好，朝向下一個60年邁進。

富邦產險大樓在2002年因331地震而造成損害，當時曾進行建築物結構補強，讓整棟大樓的安全性升級。

2020年11月大樓通過危老重建申請核准，2021年發包予達欣工程進行大樓拆除及後續新建工程。舊有大樓原為地上14樓、地下4樓的建物，未來將重建為地上27樓、地下五樓的商辦大樓，並結合富邦集團實行ESG趨勢。

新大樓設計將導入最新的節能、智慧、環保概念，透過運用綠建築之建材、環境周邊綠化、基地保水、室內日常節能等前瞻性的綠建築概念設計，以取得LEED、綠建築及智慧建築最高認證為目標，並從友善、幸福職場環境兩大方向加以規劃。

在友善環境方面，新大樓的四周會開放空間，規劃景觀造景、座椅之開放空間，並將設置Ubike站點，提供員工、居民與學生通勤便利性；同時將配合富邦在ESG領域推動環保、節能、實踐淨零碳排之目標，規劃電動車充電服務與優先停車位，提高同仁使用電動車代步之意願。

大樓內部則規劃員工幸福食堂、健身房，並納入自行車代步配套規劃設置淋浴間；每兩層並設計特別的挑空綠化公共空間，提供以人為本的舒適辦公氛圍，打造讓員工生活與工作平衡的幸福職場環境。