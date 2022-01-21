買氣回來了！小額終老保單去年熱賣36億 飛躍式倍增

小額終老保單買氣終於回來了。據金管會統計，2021年小額終老保單熱銷14.78萬件、新契約保費收入35.66億元，較2020年件數和保費收入都倍增，更創2017年小額終老開賣來的次高紀錄。

保險局副局長張玉煇說，小額終老保單買氣回溫，是因2021年7月鬆綁件數和保額的限制。去年7月起，小額終老保單最高保額70萬元，一人可買3張。

壽險業者說，小額終老保單因投保門檻低、保費又比傳統壽險打7~8折，還可做喪葬費用，2017年推出時，因標榜「人生最後一張保單」，引發搶購熱潮，連保險局官員都買了。

2017年當年熱賣35.82萬件、吸金43.27億元，但買氣僅維持一年，就逐年退燒，一年不如一年，關鍵是保額限30萬元、且一人只能買一張的限額限量所致。

「限額限量」政策，讓小額終老保單在搶購潮後快速降溫，也因保額過低、再也無法獲得民眾青睞，2018年新契約保單銷售數只剩9.19萬件、新契約保費收入16.43億元。

2019年7月，即便提高保額到50萬、一人可買二張，2019年全年新契約銷售數也僅8.4萬件、新契約保費收入也僅13.98億元；2020年全年新契約保單銷售數再衰退到7.75萬件、保費收入因保額提高而略增到15.23億元。

小額終老買氣連3年衰退，因此金管會2021年宣布二度鬆綁，2021年7月起，小額終老保單保額再拉高到70萬元，一人可買3張，讓買氣終於回攏，又以下半年買氣比上半年增加1.25倍最顯著，顯示金管會鬆綁件數和保額讓民眾埋單。

據金管會統計，去年上半年小額終老保單僅賣4萬5,427件、保費收入10.33億元，下半年鬆綁限制後，銷售量大增到10萬2,457件，保費收入25.33億元，較上半年成長1.5倍左右，全年熱賣14.78萬件、保費收入35.66億元。