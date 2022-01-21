疫情驅動行動支付大成長 常用度近七成創新高

新冠肺炎疫情帶起零接觸的新常態，驅動行動支付消費型冠大成長，根據資策會產業情報研究所（MIC）公布2021年行動支付消費者調查，發現消費者首選行動支付的偏好度明顯提升，從2020年37%成長至50%，相反的，首選實體卡的比例從2020年35%降至2021年26%，可觀察到從2020年兩者偏好度首度黃金交叉之後，差距幅度急遽增加，短短一年已相差24%。

產業分析師廖珈𤫇表示，除了首選偏好，常用度也是重要指標，2021年行動支付常用度首次逼近七成（69%），追近第一名的實體卡（74%）與現金（71%），成為四大支付工具中唯一三年內連續成長者，與實體卡的差距從2019年26%縮短至2021年5%，反映出疫情因素加速消費者使用行動支付的習慣養成，如果疫情持續影響，行動支付常用度將有機會超越現金。

MIC特別調查2021年全國三級警戒疫情期間的消費者行為，可發現常用現金比例大幅降低了三成至38%，為所有支付工具降幅最大者，最常用的是實體卡（56.2%）與行動支付（55.7%），其中行動支付幾乎追上實體卡。根據資策會MIC調查，行動支付也是疫情期間消費者使用頻率增加最多者，有近六成消費者提升使用頻率，而增加實體卡比例者有34%、電子票證增加28%，減少頻率最多者為現金，過半消費者（54%）表示降低使用頻率。

資策會MIC指出，疫情期間使用行動支付的前三大原因，依序為「方便（63%）」、「優惠（47%）」與「衛生（41%）」，其中優惠因素下降7%，顯示用戶對於行動支付的訴求產生轉變，而衛生因素的增幅最高，較2020年上漲14%，反映出疫情期間消費者對於無接觸需求的高度重視，甚至進而吸引非用戶開始使用行動支付，考量防疫而有意使用行動支付的非用戶，從2020年17%增加至2021年38%。

進一步針對六都、非六都消費者分析，可發現六都或非六都消費者的認知率皆超過95%，不過六都消費者對行動支付的熟悉程度更高，無論是曾經使用、常用程度或首選偏好度，比例都明顯高於非六都消費者。

資策會MIC表示，六都消費者曾使用行動支付的比例高達86%、非六都地區為79%；六都消費者最常使用的前兩名付款工具為實體卡（75%）與行動支付（71%）、非六都消費者最愛用現金（76%），其次是實體卡（71%），行動支付只排第三（61%），比例較六都消費者低10%。比較首選偏好度，六都族群超過整體平均2%，非六都則低於整體平均9%。產業分析師廖珈𤫇指出，疫情加速各地商家導入行動支付，縮小六都與非六都的通路落差，不過由於兩者通路布署存在差距，整體而言，六都行動支付發展仍更為成熟。