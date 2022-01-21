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疫情加速網路商店等三大場域成長 每日用戶成長五倍

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

資策會產業情報研究所（MIC）公布2021年行動支付消費者調查，針對用戶行為進一步分析，有三大趨勢值得關注，分別為「疫情加速場域線上化，三大場域快速成長」、「每日用戶、平均高消費金額比例創新高」及「82%用戶曾使用支付金融服務，國內支付金融萌芽」。

資策會MIC表示，2021年五大行動支付場域排名依序為「便利商店（70%）、網路商店（56.3%）、量販店（55.8%）、超級市場（51%）、連鎖餐飲（47%）」，相較2020年，便利商店比例持平，其他場域皆有提升。

增幅最大場域前五名依序為「網路商店、外送平台、繳費、超級市場、自營非連鎖餐廳」，其中網路商店成長10%、外送平台成長約9%，資深產業分析師胡自立表示，前三名的成長主要與疫情驅動實體交易轉移到線上有關，若疫情不見緩解，預期此三大場域將持續成長。

另外，疫情帶動網購需求快速成長，未來隨著實體業者逐漸發展電商化，以及網購節頻繁舉辦等大環境發展，行動支付結合會員點數與行為數據，將成為業者網購、跨領域導客與促銷的有力工具。

2021年行動支付用戶在「使用頻率」、「平均消費金額」與「單次最高消費金額」都有明顯成長。根據資策會MIC調查，每日用戶從2020年0.8%成長至2021年4.3%，其中六都的每日用戶比例（4.6%）為非六都（2.2%）兩倍以上。

另外一個重要指標為平均消費金額高的高消費力族群，調查顯示，每次均消金額超過1,000元的群體在2021年有明顯成長，從2020年3%成長至2021年12%，另外，單次消費金額超過3,000元的用戶，也從2020年10%大幅成長至27%。

胡自立表示，每日用戶的增加代表國內對行動支付的偏好持續提升，未來支付業者應強化消費頻率高或額度大的用戶ARPU值，思考如何協助擁有線上與線下場域的商家，整合跨虛實場域消費數據，同時挖掘滲透率較低的場域，如：住宿飯店、夜市攤販、休閒娛樂場所、路邊攤或小吃攤等，增加生態系商家與用戶對自有支付品牌的青睞。

此外，持續擴充場域仍是必要的，用戶最常遇到的困擾為商家限制特定銀行卡，而卡片支援與否、金融理財附加功能，是吸引非用戶使用的因素之中成長快速者，建議業者可考慮與銀行業者共同發行信用卡的策略。

根據資策會MIC調查，另一個吸引非用戶使用行動支付的因素為支付金融，23%非用戶會因為財務管理、理財推薦與儲存發票等附加功能，考慮開始用行動支付。針對用戶，調查顯示有87%用戶有在累積點數，高達99%會使用點數，累積折抵點數的行為就是支付金融的發展基礎。

調查顯示，用戶最主要的累積點數方式為「消費累點（77%）」，其次依序為「填寫問卷（40%）、註冊會員（36%）、觀看影片（32%）與遊戲活動（21%）」，而最多用戶透過「消費折抵（86%）」消耗點數，其次依序為「兌換商品服務（52%）、點數轉換（31%）、愛心捐款（15%）」。

調查顯示，高達82%用戶曾使用支付金融，最大宗為「點數累積折抵（65%）」，其次依序為「拆帳/轉帳/轉贈點數給他人（35%）、開設銀行數位帳戶（25%）、結合線上存款服務（19%）、結合線上貸款服務（4%）」。

胡自立認為，支付業者如何從價格戰走向下一個階段，根據業態有不同的發展策略，而支付金融是值得關注的趨勢，雖然國內行動支付結合金融服務仍在發展初期，卻是業者走向差異化，進入金融戰與科技戰的關鍵，未來業者可透過AI與大數據提供精準行銷，結合保險、借貸等金融服務，進一步提升用戶消費額度與利潤貢獻。

這項調查期間為2021年8~9月，採網路調查，有效樣本數為5000份，在95%信心水準下，抽樣誤差±1.39%；疫情期間為2021年第3級警戒疫情期間（2021年5月17日至7月26日）。

行動支付 疫情

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