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搶爭市占！全國不動產看好北台灣補漲 打造百坪旗艦店

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
全國不動產董事長葉春智。記者朱曼寧／攝影
全國不動產董事長葉春智。記者朱曼寧／攝影

房仲業爭搶市占，新戰火開打，全國不動產看好2022年房市續熱，今（21）日宣布啟動「八德計畫」，將在台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道，打造百坪旗艦店，全國不動產董事長葉春智表示，預計未來3年內將在雙北地區再展超過百間加盟店，不只搶食精華區市場大餅，更將震撼房仲品牌版圖。

全國不動產董事長葉春智指出，目前全國不動產共約百間加盟店，2022年將啟動台北市忠孝、仁愛、信義、和平4條主幹道「八德計畫」，皆將打造超過70位業務員的百坪超級旗艦店規模，預計以「八德計畫」攻進台北市精華區不動產市場，3年內將在雙北地區再展百店，其他縣市亦有百間加盟店拓展計畫，屆時全國不動產超過200間、上看300間加盟店數一定沒有問題，將震撼房仲市場版圖。

至於「八德計畫」首間超級旗艦店，全國不動產董事長葉春智透露，即位和平東路、緊鄰大安森林公園生活圈，佔地超過百坪並坐落超級精華區，規劃地上4層樓透天，不只斥資200萬元打造LED燈廣告牆面，更將成為大安區最醒目的房仲加盟店標的，預計在2月落成，現已有相當高詢問度。

觀察近期房市走勢，全國不動產董事長葉春智分析，2021年這波房市景氣不同以往，以中南部領軍帶頭全台房價起漲，雙北地區漲幅相對和緩，而此波房市景氣仍位處大多頭向上趨勢，因此相當看好2022年北台灣房市補漲行情，全國不動產「八德計畫」將搶攻這一波精華區交易市場榮景。

展望2022年，全國不動產董事長葉春智分析，缺工缺料、通膨升息仍是今年的關鍵字，因此購屋置產仍是抗通膨最大解方，在實價登錄2.0上路與政府不斷祭出打炒房、打擊投機客等措施之下，可提供首購、自住客等剛性需求購屋族，資訊更公開透明、更友善的購屋環境。

預料2022年不動產市場將呈現量穩、價穩的格局，市場也將朝更健康的方向發展，不過，也提醒有購屋需求的民眾，因應升息變數，購屋應更謹慎評估預算需求與房貸負擔能力、量力而為。

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