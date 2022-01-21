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美元存款方案來了！快閃、永續都有優惠

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
看好美國升息，美元走強，銀行紛紛推出美元存款優利方案。圖/資料照片
看好美國升息，美元走強，銀行紛紛推出美元存款優利方案。圖/資料照片

銀行推估今年上半年國際金融市場對美國聯準會升息的預期將持續升溫，預估美元仍保持強勢加上疫情可能加重等變數，紛紛推出美元優利方案，建議投資人第一季可趁勢佈局美元資產，並配置收益相對穩定的優惠定存

凱基銀行推出限時限量新台幣及美元快閃優惠定存活動，即日起至2月18日止，新戶承作新台幣優惠定存13個月期，可享年利率1%，凱基銀行客戶以新資金承做，亦享年利率0.88%。

凱基銀行表示，喜好外幣理財的客戶，美元6個月期定存，凡以新資金換匯承作「換匯優存」，可享年利率1%。直接以美元亦可享年利率0.5%，民眾可依據自身需求彈性選擇。以承作5萬元「換匯優存」為例，期滿約可領新台幣約7,000元左右的利息收入，民眾可以趁低檔短期逢低布局美元資產，還能享受未來美元升值的潛在利益。

渣打銀行則推出渣打永續定存專案，3月底前透過「網路」以新資金承作美元六個月期定存，可享年利率0.7%優惠。定存資金將運用於全球各項永續發展行動項目之融資服務，包含綠色能源發展、永續性基礎建設項目以及其他符合渣打銀行永續產品框架條件之融資項目等，推進永續發展。

另外，渣打銀行針對全新貴賓戶推出短期外幣定存優惠專案，3月底前，美金三個月期定存年利率最高享0.98%，人民幣六個月期定存年利率最高享2.3%，兩方案均限量優惠，額滿為止。

除定存外，渣打銀行也針對活存推出「虎利全開」美元活存加碼專案活動，優惠加碼年利率最高可達1.18%。

定存 渣打銀行 凱基銀行

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