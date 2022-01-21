法人：憂退休金不夠 可布局台股基金

2021年台灣上市櫃公司前三季獲利突破3兆元，依據彭博資訊統計，全年總獲利應可達4兆元，同時按近10年台股上市櫃公司的股息配發率推算，今年總股息有望飛越2兆元創史上新高。台股近年股息與成長性俱佳，法人說，國人規劃退休理財，優先納入台股基金進行配置。

元大台灣高股息優質龍頭基金投資團隊表示，台股基金不僅掌握台股的成長機會，因應國人理財需求，也開展多元配息機制。每個月提撥一筆資金進行定期定額，除能透過複利推動資產成長，具配息機制的台股基金還能帶來現金流。以規模最大的台股主動式基金-元大台灣高股息優質龍頭基金為例，該基金除有專業投資團隊操盤，幫助投資人解決選股擇時的問題，並有每月配息及年終加碼配息的機制，在今年元月的月配息及年終配息，合計年化配息率達18%，優於多數投資資產的收益水準。

台灣人口結構已受高齡化、少子化威脅，依據勞保局統計至去年10月底，現階段僅11.2%的勞工參加勞退自提退休金，更加劇退休金不足的社會經濟危機。

針對積極追求成長的年輕族群，元大投信2001基金投資團隊補充，這類族群可挑選不以配息為訴求的台股主動式基金，觀察過去三年台股大漲，多數台股基金漲幅更加優異。元大投信旗下有完整的台股基金產品線，元大2001基金、元大高科技基金配置皆側重台灣成長性領先的科技股，適合看好未來科技商機的投資人留意。

此外，元大投信交易平台具備「日日扣」機制，翻轉傳統每月扣款次數和日期限制，投資人可依理財需求，彈性選擇每隔數日扣款基金，行情震盪時能逢低加碼扣款。想追蹤元大投信的基金表現，亦可下載使用體驗和便利性俱佳的元大基金先生APP，不論基金淨值或過去配息狀況，都只要動動手指，便能一覽無遺。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意基金的配息頻率，一年多次配息的基金產品，可能有各次配息金額不一致，導致基金配息率波動的情形。