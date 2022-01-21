快訊

高雄一家三口染疫爸疑登國際貨輪感染 驚傳又5同事感染

學測首次改數學A 考生喊難！題目偏長需時間閱讀 疫情入題考快篩

法人：憂退休金不夠 可布局台股基金

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股近年現金股利發放情形。元大投信整理
台股近年現金股利發放情形。元大投信整理

2021年台灣上市櫃公司前三季獲利突破3兆元，依據彭博資訊統計，全年總獲利應可達4兆元，同時按近10年台股上市櫃公司的股息配發率推算，今年總股息有望飛越2兆元創史上新高。台股近年股息與成長性俱佳，法人說，國人規劃退休理財，優先納入台股基金進行配置。

元大台灣高股息優質龍頭基金投資團隊表示，台股基金不僅掌握台股的成長機會，因應國人理財需求，也開展多元配息機制。每個月提撥一筆資金進行定期定額，除能透過複利推動資產成長，具配息機制的台股基金還能帶來現金流。以規模最大的台股主動式基金-元大台灣高股息優質龍頭基金為例，該基金除有專業投資團隊操盤，幫助投資人解決選股擇時的問題，並有每月配息及年終加碼配息的機制，在今年元月的月配息及年終配息，合計年化配息率達18%，優於多數投資資產的收益水準。

台灣人口結構已受高齡化、少子化威脅，依據勞保局統計至去年10月底，現階段僅11.2%的勞工參加勞退自提退休金，更加劇退休金不足的社會經濟危機。

針對積極追求成長的年輕族群，元大投信2001基金投資團隊補充，這類族群可挑選不以配息為訴求的台股主動式基金，觀察過去三年台股大漲，多數台股基金漲幅更加優異。元大投信旗下有完整的台股基金產品線，元大2001基金、元大高科技基金配置皆側重台灣成長性領先的科技股，適合看好未來科技商機的投資人留意。

此外，元大投信交易平台具備「日日扣」機制，翻轉傳統每月扣款次數和日期限制，投資人可依理財需求，彈性選擇每隔數日扣款基金，行情震盪時能逢低加碼扣款。想追蹤元大投信的基金表現，亦可下載使用體驗和便利性俱佳的元大基金先生APP，不論基金淨值或過去配息狀況，都只要動動手指，便能一覽無遺。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，應同步留意報酬率及配息率，高配息率不等同報酬率，並需注意基金的配息頻率，一年多次配息的基金產品，可能有各次配息金額不一致，導致基金配息率波動的情形。

配息 元大投信 台股

延伸閱讀

丙種金主關帳 台股量縮

台股基金抱過年 勝率70%

ESG、高股息ETF 攻守兼備

基金觀點/台股展望 看到三大優勢

相關新聞

搶爭市占！全國不動產看好北台灣補漲 打造百坪旗艦店

房仲業爭搶市占，新戰火開打，全國不動產看好2022年房市續熱，今（21）日宣布啟動「八德計畫」，將在台北市忠孝、仁愛、信...

美元存款方案來了！快閃、永續都有優惠

銀行推估今年上半年國際金融市場對美國聯準會升息的預期將持續升溫，預估美元仍保持強勢加上疫情可能加重等變數，紛紛推出美元優...

24台比特幣ATM業主得提法遵聲明 否則恐遭重罰千萬元

台北街頭出現「比特幣ATM」引外界關注，金管會銀行局副局長童政彰昨說，已對全台24台比特幣ATM據點做抽訪，各類機台和型...

人民幣躍全球第四大支付貨幣

環球銀行金融電信協會（SWIFT）公布的資料顯示，2021年12月人民幣在全球支付的占比升至2.7%，為2015年8月以...

金融三業去年賺近1兆元 台幣升值吃掉部分收益

相較2021年壽險業和證券投信業獲利飆史上新高，銀行業卻略顯黯淡，去年全年稅前盈餘3,856.1億元，未回到2019年疫...

金融三業去年賺近1兆元 年增38%

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年全年金融三業狂賺9,365....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。