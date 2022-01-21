24台比特幣ATM業主得提法遵聲明 否則恐遭重罰千萬元

台北街頭出現「比特幣ATM」引外界關注，金管會銀行局副局長童政彰昨說，已對全台24台比特幣ATM據點做抽訪，各類機台和型態不一，的確會有涉及防制洗錢規範的態樣，會要求相關業主提出法遵聲明，否則限期未改善，最重將開罰1000萬元。

他說，這24台比特幣ATM樣態不一，有些僅是現場有人引導到網路註冊，有些則是可以用台幣兌換虛擬幣到錢包，或是透過虛擬幣錢包換台幣領出來。

他說，若有實質上用台幣收兌者，就會落入虛擬通貨平台防制洗錢規範中的五種態樣，會要求相關業者提報法遵聲明，執行確認客戶身分等洗錢規定，並由金管會做審核。

童政彰說，金管會會聯繫設置比特幣ATM的業者，並輔導請他們依照相關辦法提出法遵聲明，若沒有來聲明、會做限期改善，限期又沒改善就會依照洗錢防制法相關規範，處50萬元到1000萬元罰鍰。