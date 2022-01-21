鯰魚來了！數位帳戶衝破千萬戶 LINE Bank擠入前五大

據金管會最新統計，2021年底全台國人開立各銀行數位存款帳戶達1,047萬戶、年增62%，是數存帳戶上路六年來衝破第一個千萬戶大關，其中連線商銀（Line Bank）以73.3萬戶位居老五，首度擠入前五大，純網銀來勢洶洶。

據數據顯示，1047萬戶中，光兩家純網銀就佔了80萬戶，佔比7.6%，顯示民眾對純網銀祭出高利優惠或是行銷手法埋單，預期2022年各銀行生態圈、社群媒體競爭將更加激烈，各項加碼優惠將推陳出新、民眾成大贏家。

Line Bank是在2021年初才正式開業上路，僅短短一年就踢走中信銀、王道銀等消金大行，去年底開戶數達73.3萬戶、季增78%，其中光第三類數存帳戶就達71.5萬戶佔最大宗，顯示純網銀在網路社群經營的高效應。

目前數位帳戶依開戶的身分驗證強度，分3類。第一類是指全新客戶透過自然人憑證開新數存戶；第二類是已開立帳戶的自行客戶，線上開自行新數存戶；第三類是其他銀行的存款戶或信用卡戶，或是自行卡戶，線上開新數存戶。

銀行局副局長童政彰說，民眾在純網路銀行都開第三類數位存款帳戶，主因是純網銀想短期內、大量獲得來客數，從第三類數存戶切入可獲得全新客戶(非自行客戶)，這也是純網銀經營策略考量。

金管會昨公布各銀行數位存款帳戶數字。到2021年底共37家銀行(含兩家純網銀)開辦數位帳戶，總開立戶數達1047萬戶、季增11%，較2020年則大增6成。

童政彰說，數存帳戶破千萬元有四大原因，一是各銀行透過網路媒體做行銷推廣，拉抬網路聲量，吸引客戶開戶，二是提供行銷優惠，包括台外幣高利存款、及跨行轉帳或提領免手續費等，刺激開戶。

三是，銀行也搭配其他金融商品優惠，如刷卡就有影音、美食外送或購物折扣或點數，也激勵民眾開戶，最後是去年政府發放振興五倍券，綁定數位錢包有回饋也讓民眾更願意開戶。

據金管會統計，去年底1,047萬數存戶中，以第三類數存帳戶469.3萬戶、佔比45%最高，童政彰說，主因是第三類數位帳戶都是非自行客戶，可以開拓新客戶，招攬客戶也較快。

「數存王」依舊是台新銀，去年底開戶數是274.8萬戶、季增2.7%，老二是國泰世華銀145.1萬戶、季增5.5%，老三是永豐銀108.6萬戶、季增8%，第一銀81.4萬戶居老四、季增10%，連線商銀73.3萬戶、季增78%最大。

至於另一家純網銀樂天商銀，去年底是6萬7,204戶，季增18%。