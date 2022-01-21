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台幣升值吃收益 銀行嘆：連SWAP機會財都沒了
相較2021年壽險業和證券投信業獲利飆史上新高，銀行業卻略顯黯淡，去年全年稅前盈餘3,856.1億元，未回到2019年疫情前逾4,000億元水準，關鍵就是近兩年台幣升值，吃掉了銀行一部分收益。
攤開近五年本國銀行收益表中，銀行三大獲利支柱，包括利息淨收益、手續費，2021年這兩大數據全創近五年新高，但卻因投資收益衰退，拖累了整體銀行獲利。
投資及其他淨收益中，就包括兌換損益及SWAP(換匯交易)等。銀行局副局長童政彰坦言，去年投資及其他淨收益衰退，主要就是兌換損失，這跟匯率走勢有關。
據統計顯示，國銀去年投資及其他淨收益僅1,161億元、年減11%，連續兩年衰退更是至少近五年新低，顯示近兩年台幣升值，讓銀行獲利吃鱉。
某大型行庫高層就直言，美國在2020年3月降息帶動全球貨幣寬鬆，存放利差驟減，且利率持續低檔毫無波動、殖利率曲線趨平、美元兌台幣匯率平穩也鈍化了避險需求，過去各銀行大賺SWAP(換匯交易)機會財，全數落空。
另一家銀行主管也說，2019年台美利差大、匯率也有波動，各銀行大賺SWAP收益，據數據顯示，2019年銀行「投資及其他淨收益」達1,759億元的高點，但2020年美國大降息，這塊利益縮減到1,303億元、2021年再降到1,161億元，逐年下滑。
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