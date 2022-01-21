維冠樓塌6周年省思/陳森松籲2面向改革住宅地震基本險

2016年2月6日發生的高雄美濃地震造成台南維冠金龍大樓等多處建物倒塌，合計117人死亡、551人受傷。邁向維冠樓塌六周年之際，逢甲大學風險管理與保險學系兼任教授、台壽保產險(中國信託產險前身)前董事長陳森松表示，兩面向改革住宅地震基本險：仿紐西蘭擴大地震險承保項目、地震基金董事成員納入工程專家及消費者代表，刻不容緩。

陳森松指出，財團法人住宅地震保險基金(地震基金)統計顯示，截至2021年底，住宅地震基本保險全國累積各種準備金為新台幣377.82億元，有效保單件數333萬7,681件，依全國住宅戶數905萬0,340戶計算，全國平均投保率只有36.88%。

也就是說，全國仍有571萬餘戶的住宅暴露在沒有地震基本保險的保障，其中已投保的件數超過90%是來自於辦理房屋貸款的需要而購買的。這些數據指出兩件事：

一、低投保率是部分憂心征忡人士想要將住宅地震保險推向強制化的原因；二、低投保率告訴我們社會大眾對這項保險是不埋單的。

為什麼社會大眾主動投保意願低落，究其原因，主要有三：

一、這項保險只有理賠住宅建築物因地震所致「全倒或半倒的」狀態，對於較小損失或其他台灣最大的天然災害，如颱風或洪水，均不予理賠；相較下，紐西蘭EQC地震險是有包含這些天災的。

這種保險設計，很容易讓人誤以為是在確保災後放款銀行的債權問題，而沒有考慮社會大眾對重大天災基本保障的需求。

二、該保險自2002年4月開辦以來，僅少數年度有賠款，如：2010年賠款300萬元、2016年02月06日台南地震理賠170件(賠款及理賠費用1.66億元)、2018年02月06日花蓮地震賠款及理賠費用1億元，其餘15個年度均零賠款。

住宅地震基本保險開辦近20年來，總簽單保費收入高達608餘億元，相對歷年保險總賠款支出僅2.73億餘元，遠遠小於歷年保險經營管理費用約76億元(簽單保費收入的12.5%)，民眾直覺這保險好像是為貸款銀行及住宅地震保險基金從業人員的就業機會而辦理的。

三、地震發生以後，由政府出面勸募大量的捐款扮演重要的救濟與災後重建的財源，民眾對地震保險在災後財務的甦困上反而較無感，縱然有地震險的賠款也是被貸款銀行拿去償還其借款。

陳森松指出，住宅地震保險基金的運作，完全著重在消極的保險風險分散，其主要組織成員幾乎沒有大地工程或建築結構等風險管理專家參與其中，也不見消費者代表。

保險人的角色不該只是事後的損失分攤而已，應該在事前誘導保戶如何做好建築物的地震風險管理，唯有如此，面對天災威脅才能由被動的損失分攤化為主動的減災預防。

我國處地震帶，災難何時上門不知，面對維冠樓塌六周年，有關單位不宜再鴕鳥心態以對，積極建構完善的風險管理機制、提高民眾對住宅地震基本保險的投保意願，為哀悼逝者最有意義的作為。