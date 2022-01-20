宏泰人壽條款！要漲保費得三個月前告知保戶 否罰600萬

宏泰人壽的實支實付醫療險，因亂漲保費而遭金管會開罰，金管會晚間預告修改「保險商品銷售前程序作業準則」，增訂調整保費的三個月前、及續保前，均得先通知保戶並須向保戶說明調整內容，否則最重將開罰600萬元罰鍰。

保險局長副局長張玉煇說，此草案預告30天，新規定上路後，一旦有業者違規，最重處600萬元罰鍰。

宏泰人壽在2018年底推出實支實付醫療險「薰衣草醫療健康保險附約」因保費便宜而熱賣，熱賣兩年多後，卻在2021年5月對續保保費大漲保費逾一倍，引發反彈。

隨後金管會介入認為宏泰人壽調漲欠缺合理性、公平性且影響保戶權益，除開罰宏泰人壽120萬元並要求恢復原來費率，還得退還多收的保費，並禁止宏泰人壽一年內不能賣保證續保的新健康險，這也是國內保險史上首宗因亂漲保費而遭金管會勒令調回原費率的案子。

當時宏泰人壽爭議除亂漲保費外，也因宏泰人壽這張保單才開賣不到三年，就大漲保費，也被市場認為內部損失率估算有問題。

為強化保險業者開發保險商品的費率釐訂，及個人健康險和傷害險調整費率的控管機制，金管會晚間預告修改「保險商品銷售前程序作業準則」，明定保險業商品的費率釐訂得採國內經驗資料3~5年統計資料為主。

其次，對個人醫療險、意外險要調整保費或續保的費率，得在新費率計收保費的三個月前通知要保人並須向保戶說明調整內容，業務員和銷售通路也得跟保戶說明，後端稽核單位也需確認調整前，都已向保戶說明。

第三是，針對保單銷售前，保險業招開的保險商品管理小組會議的應查核事項，也增列保險業對業務員、銷售通路宣導保險商品是否適合銷售給高齡客戶、不適合銷售對象及客戶特性，及逐一審視確認商品特性是否適合65歲以上的客戶。

第四是，保險商品管理小組會議也增列須檢視保戶爭議案件，重新檢視評估保單是否對高齡客戶的權益有不利影響、是否有未落實商品適合度情形，或違反公平待客原則，以及因實際經驗發生率改善致費率偏高者，應研擬具體的因應措施。

第五是，明定保險業進行保險商品研發時，應評估保單特性對65歲以上之客戶的潛在影響及各種不利因素，包括評估是否適合銷售予65歲以上客戶。