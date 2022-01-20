企業發虛擬貨幣籌資掛蛋 金管會宣布三大鬆綁

金管會在2020年建置證券型代幣（STO）籌資機制，允許企業發行虛擬貨幣向投資人募資，如今STO籌資機制上路兩年卻掛蛋，金管會今宣布做三大鬆綁，一是准許外資投資STO、二是券商受理兩檔STO交易間隔縮短，三是提高單一募資平台上限。

證券型代幣（STO）是一種透過區塊練技術包裝的虛擬代幣，企業發行虛擬貨幣向投資人募資並上架虛擬貨幣交易所，就是STO的交易型態，和IPO流程類似，台灣是全球第一個發布專法規範STO的國家。

STO具有低籌資成本、高效率、籌資門檻低又無股權稀釋問題，可確保企業經營權，主要訴求是中小型企業、或是新創企業，可做新興籌資管道，但金管會推出兩年，卻沒有一家新創企業敲門。

證期局副局長郭佳君坦言，沒有申請案關鍵是業者有反映成本和效益問題，過去也有業者提出多項建議，包括STO募資對象僅限專業投資人、募資金額過低、及STO交易平台僅准用議價，不能競價。

依現行規定，STO籌資機制，僅允許募資金額最高3,000萬元，超過者得入監理沙盒實驗，且投資人僅限專業投資者，多項限制讓新創和中小型企業止步。

郭佳君說，STO是新興籌資型態，國外也是限制專業投資人才准投資，無法開放一般投資人，其次，當初募資對象鎖定中小型企業，認為3,000萬元已足夠，第三，若交易要用競價，得在交易所，但受限證交所框架，因此也無法參採。

她說，這次在目前法規框架下並兼顧風控和業者彈性，在做三項開放，一是券商單一平台受理首檔STO交易後，才能再接受第二檔以上的STO間隔，從目前一年縮短為六個月，等於允許讓券商半年內就可以做第二檔企業發虛擬貨幣籌資。

二是單一平台募資上限從目前1億元提高到2億元，三是開放外資也可以投資STO，但限募資額3000萬元以下者，郭佳君說，開放外資投資涉及交易所和保管行修改系統，可能需要一段時間才能上路，其他兩項開放措施則可近日上路。

至於開放後是否會有申請案，郭佳君則說，會再請櫃買跟業者做了解和協助。