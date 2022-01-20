不脫口罩開戶難執行？ 金管會：脫罩時禁止交談

聯邦銀行員工因確診者脫口罩開戶而染疫，銀行公會在14日邀集各銀行開會討論「不脫罩開戶」，最後決議是「很難」，銀行局副局長童政彰坦言，開戶必須要留存影像檔，實務作業上很難不脫口罩，防疫和KYC都要做到，現階段只能加強防疫措施。

童政彰說，銀行公會最後決議採取強化防疫措施，包括客戶從進銀行大門時，需要全程戴口罩，開戶脫口罩時禁止交談，客戶離開時將做全面消毒，包括鍵盤和錢幣等，消毒前也需跟客戶說明，避免客戶觀感不佳。

根據銀行公會提報金管會並在18日函轉各銀行措施，有六大加強防疫措施。一是鼓勵客戶使用線上服務，二是臨櫃開戶KYC部分，包括：1.設置隔板(如堡壘式防護)，環境空間有效隔離客戶全程戴口罩，2.開戶留存影響脫口罩時勿交談，及3. 客戶離開時全面消毒，並委婉向客戶說明。

三是提供行員充足防疫物資，四是依分行所在區域風險，提供不同程度的防護措施(如機場鈔券先消毒再驗鈔)。五是減少非必要外收服務，六是分行環境，包括1. 落實民眾進入營業場所之防疫作為(戴口罩、量體溫、實聯制)2. 提供客戶酒精清消、體溫監測3. 櫃台放置隔板、加強清消4. 全面加強消毒(取號機、等候椅、寫字檯、密碼鍵盤等)及5. 安全社交距離。