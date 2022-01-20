維冠倒塌六周年 專家沉痛剖析為何地震險不被埋單

2016年2月6日發生的高雄美濃地震造成台南維冠金龍大樓等多處建物倒塌、113人死亡，邁向維冠事件六周年之際，我國資深產險專家沉痛指出，應盡早改革我國住宅地震基本保險並非為民眾而辦，而是為確保金融機構債權而設的畸形制度。

改革的第一步，為仿效紐西蘭做法，讓住宅地震基本保險的承保項目，不再侷限於全倒或半倒；對於較小損失，及其他台灣較常發生的天然災害，例如颱風、洪水或地層下陷等產生的建築物損害，也應該納入成為住宅地震基本保險的承保範圍。

提出上述主張的逢甲大學風險管理與保險學系兼任教授、台壽保產險（已更名中國信託產險）前董事長陳森松表示，我國住宅地震保險制度是他在紐西蘭念書時把該國的EQC翻譯成中文，交給財團法人保險事業發展中心時任總經理梁正德而引進來的。

「我對這項保險是很有期望的，但是到現在...搞成這樣子，我是失望的。」陳森松說。

財團法人住宅地震保險基金最新統計顯示，截至2021年底，我國住宅地震保險有效保單件數333萬7,681件，除以全國住宅總戶數，投保率僅36.88％。換言之，全國仍有571萬餘戶的住宅，暴露在沒有地震基本保險的風險當中。

至於已經投保的住宅地震基本保險，超過90%來自民眾向金融機構辦理房貸，金融業為確保債權，要求民眾必須投保住宅火險而連帶產生的。

產險公司主管解釋，住宅地震基本保險可單獨以主約形式存在，但多數產險公司採雙主約形式銷售，把住宅火險與住宅地震基本保險綁在一起賣，房貸戶投保住宅火險，自然也會買到住宅地震基本保險。

陳森松說：「低投保率與投保動機告訴我們，社會大眾對這項保險是不埋單的。」

為何如此？陳森松一針見血點出，「有個保險，近20年來，一共收了608億元簽單保費，理賠支出只有2.7億元，其中13年還是零賠款。收進來的保費，12.5%、76億餘元，都拿去支付地震基金及產險公司辦理這項保險的費用了，民眾怎麼會想保呢？」

住宅地震基本保險僅理賠住宅建築物因地震所致全倒或半倒的狀態，不像紐西蘭EQC地震險涵蓋颱風、洪水等導致的住宅建物毀損，加上2002年4月開辦以來，總賠款支出僅2.7億餘元，遠遠小於歷年經營管理費用約76億餘元，「這種保險設計，很容易讓人誤以為，是在確保921大地震災後，放款銀行的債權問題，以及地震基金從業人員的就業機會而辦理的。」陳森松說。

曾經有人倡議，是否仿造強制汽車責任保險，讓住宅地震基本保險也強制投保，以提改善偏低的投保率。對此，陳森松與風險管理專家、中央大學土木工程研究所兼任副教授許文科都認為不宜。

許文科說，住宅地震險與強制車險的屬性不同，強制投保可能有違憲的疑慮。政府在某些特殊狀況才能用法律限制人民的權利，強制車險保障他人因為自己而產生的損害，強制投保有其道理；住宅建物毀損，受害的是自己，民眾可能反問：「我自己承擔風險，關你什麼事、憑什麼要我強制投保？」

其次，許文科說，住宅地震基本保險的總承擔限額為1,000億元，分別由產險業者共保、政府承擔與住宅地震保險基金負責承擔與分散。其投保率目前約37% ，假設改為強制投保，累積的總責任額將增加將近兩倍，危險分散機制限額勢必要增加，各個風險承擔者是否有能力承擔，也不無疑問。