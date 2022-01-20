禾馨涉詐保 保險公司淪共犯？ 壽險公會澄清

針對禾馨醫療集團涉嫌詐保，媒體報導提及保險公司為共犯，基於廣大保戶及保險業者權益，壽險公會今（20）日特地發布澄清稿指出，對於媒體報導，保險公司對投機者詐領保險金無作為，且以提高保費因應，絕非事實。

壽險公會指出，保險功能在於為保戶轉嫁風險、降低經濟損失。保險是將保戶不可預料的風險轉嫁給保險公司承擔，保險公司透過眾人投保的大數法則來分散風險，其中醫療保險實支實付商品是建立在損害填補原則下提供保障，並適時給予醫療保險事故者保險給付，以降低經濟上的損失。

實支實付商品的設計原則，主要在填補保戶因疾病或意外時，填補其醫療費用所產生的經濟損失，但因醫療科技持續進步、醫療費用持續膨脹及健保制度改變等因素，導致自費醫療費用逐年提高。

對於保額不足的保戶，想要提高保障時，則會選擇再投保一張實支實付險，以填補保障缺口，因此部分業者提供已投保過實支醫療險的客戶再購，便得接受副本理賠。而主管機關也注意到重複投保及副本理賠之相關風險，所以在2019年11月起也適度限制實支實付險的購買張數，以兼顧損害填補原則及國人保障需求。

壽險公會表示，媒體報導，保險公司對於投機者詐領保險金之無作為，且以提高保費來因應一事，絕非事實。保險公司長期以來面對醫療支出不斷提高，絕大多數業者對於有效契約客戶均仍維持原約定保費，並未調高，但隨著此類詐領保險金案件逐漸增多狀況下，將可能影響保險公司下一代新商品的費率，使少部分不當得利作為影響一般廣大善良保戶的權益。

壽險公會強調，這幾年來偶有保險犯罪案例的發生，而保險業者一直以來均持續與犯罪防治相關單位合作，相關業者除應更積極配合檢調機關釐清事實外，將更提升科技偵防技術，以避免再發生類似情事，才能維護保險理賠的正確性與公平性，並確保保險機制的正常運作，也才能負起社會責任及對保戶長期保障的承諾。