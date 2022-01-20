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禾馨涉產婦詐保 壽險公會發三聲明：助打擊保險犯罪

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
禾馨醫療集團涉嫌產婦詐保之事宜，並提出保險公司是此類事件的共犯。壽險公會今（20）日發出新聞稿，澄清保險公司並非共犯，而是基於廣大保戶及保險業者之權益，將會協助打擊保險犯罪。圖／聯合報系資料照
禾馨醫療集團涉嫌產婦詐保之事宜，並提出保險公司是此類事件的共犯。壽險公會今（20）日發出新聞稿，澄清保險公司並非共犯，而是基於廣大保戶及保險業者之權益，將會協助打擊保險犯罪。圖／聯合報系資料照

禾馨醫療集團涉嫌產婦詐保之事宜，並提出保險公司是此類事件的共犯。壽險公會今（20）日發出新聞稿，澄清保險公司並非共犯，而是基於廣大保戶及保險業者之權益，將會協助打擊保險犯罪。壽險公會提出三大澄清說明：

第一，保險功能在於為保戶轉嫁風險、降低經濟損失。

壽險公會強調，首先保險是將保戶不可預料的風險轉嫁給保險公司承擔，保險公司透過眾人投保之大數法則來分散風險，其中醫療保險之實支實付商品是建立在損害填補原則下提供保障，並適時給予醫療保險事故者保險給付，以降低經濟上之損失。

第二，隨醫療支出日益增加下，實支實付險能讓客戶獲得適切醫療品質

壽險公會指出，實支實付商品的設計原則，主要在填補保戶因疾病或意外時，填補其醫療費用所產生的經濟損失，然因醫療科技持續進步、醫療費用持續膨脹及健保制度改變等因素，導致自費醫療費用逐年提高。

對於保額不足的保戶，想要提高保障時，則會選擇再投保一張實支實付險，以填補保障缺口，因此部分業者提供已投保過實支醫療險的客戶再購，便得接受副本理賠。而主管機關也注意到重複投保及副本理賠之相關風險，故於2019年11月起也適度限制實支實付險的購買張數，以兼顧損害填補原則及國人保障需求。

然於媒體中有筆者提出，保險公司對於投機者詐領保險金之無作為，且以提高保費來因應一事，絕非事實。保險公司長期以來面對醫療支出不斷提高，絕大多數業者對於有效契約客戶均仍維持原約定保費，並未調高，但隨著此類詐領保險金案件逐漸增多之狀況下，將可能影響保險公司下一代新商品之費率，致使少部分不當得利作為影響了一般廣大善良保戶之權益。

第三，防範理賠詐欺、打擊保險犯罪，業者會持續精進以維護社會公平及保戶權益

壽險公會指出，這幾年來偶有保險犯罪案例的發生，而保險業者一直以來均持續與犯罪防治相關單位合作，相關業者除應更積極配合檢調機關釐清事實外，將更提升科技偵防技術，以避免再發生類似情事，才能維護保險理賠的正確性與公平性，並確保保險機制的正常運作，也才能負起社會責任及對保戶長期保障的承諾。

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