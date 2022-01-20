金融業去年獲利9,366億飆新高 差一點就賺到兆元

受惠2021年全球股債市轉佳，券商保險業吃獲利大補丸、銀行業也擺脫呆帳提存陰霾，使2021年金融業狂賺9,365.97億元，創金融史上新高紀錄，年增38.7%，離破兆元僅咫尺之遙，又以保險業去年狂賺4,111億元榮登「最賺王」。

金管會今公布金融業2021年全年獲利，三大金融業中，銀行業獲利3,856.1億元、年增4%，證券期貨投信業賺1,398.87億元，保險業也賺了4,111億元，年增率都達8成高水準，券商、投信、保險業3大業別獲利都是史上新高。

銀行局副局長童政彰說，2021年全年銀行業獲利成長，主因是本國銀行放款增加、利差擴大，整體利息淨收益增加，去年銀行業利息淨收益達5,173億元，創至少近五年新高，年增8.3%。

據數據顯示，本國銀行去年三大獲利支柱中，利息淨收益就較2020年增加394億元、手續費收入也增加了105億元，投資有價證券更大增9104億元，童政彰說，利息淨收益對國銀獲利貢獻佔比達6成最高，投資股債貢獻佔比25%，手續費則是15%。

銀行業獲利包括本國銀行、外銀及陸銀在台、信合社和郵局。據統計，其中陸銀在台獲利成長最大，年增22%，外銀在台分行獲利則年衰退54%。童政彰說說，外銀在台衰退主要是兌換利益減少，也有部分外銀在年初因處份有停止運作所致。

券商及投信業2021年獲利則全部拉長紅，也創史上新高，其中券商賺1,195.97億元、年增83%，投信業則賺158.13億元、年增4成，期貨業44.7億元、年略減10.6%，合計3大業賺1,398.87億元，年增率72%。

券商業獲利是首度衝破千億元，投信業則是連兩年獲利都站穩百億元。證期局副局長郭佳君說，券商大賺是因去年台股價量好，相關經紀和自營收入成長，投信業是資產規模增加，期貨業是因銀行存款利率調降，保證金利息收入減少所致。

保險業2021年則賺4,111億元、年增88.5%，創史上新高，保險局副局長張玉煇說，主因是去年投資利益大增所致。據數據顯示，去年壽險業投資利益達1兆2,755億元，年增19.8%或2,110億元。

其中壽險業2021年稅前盈餘3885億元、年增88.5%，產險業226億元年增33%，合計4111億元，年增84.3%，值得一提的是，壽險業因12月增提準備金，使12月單月稅前盈餘僅23億元。

合計2021年全年金融業狂賺9,365.97億元，創金融史上新高紀錄，是2020年全年獲利6752.64億元的1.38倍。