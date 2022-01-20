台灣人壽春節服務零時差 守護保戶過好年
喜迎金虎，春節服務不打烊！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）為體貼保戶，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金等各項保險給付，都提前至春節前給付，隨著數位工具的普及，也鼓勵保戶在春節期間，善用多元便利的數位服務管道，享有台灣人壽零時差、零接觸的優質服務。
同時，在2022開春之際，更推出2年期「美年美利美元利率變動型還本終身保險」開門紅商品，提供客戶退休生活規畫新選擇，虎年運勢一路發。
今年農曆春節假期長達九天，加上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情干擾，台灣人壽秉持「We are family」的企業精神，將客戶視同家人，春節長假提供各項周全服務，守護保戶安心過年，相關服務包括：
一、臨櫃服務年前正常營業：全台七家分公司正常營業至1月28日；為慶賀新春，自1月24日起保戶只要臨櫃申辦業務就送限量「科技虎紅包袋」，祝大家福虎豐收。
二、0800專人服務無休：保戶於春節假期，有任何保險服務需求，皆可致電免費服務專線0800-099-850諮詢協助。若在國外發生重大緊急事故，亦可直接撥打24小時海外緊急救助服務專線 886-2-23716088（付費電話），救援中心將提供專人諮詢服務，讓身處異鄉的保戶可迅速獲得妥適的醫療協助或急難救助服務，為新春旅程提供安心的後盾。
三、線上快速便捷理賠：台灣人壽依過往春節期間申請理賠經驗，歸納出常因享用過多美食導致腸胃炎，或因天氣變化大引起流感併發等其他病症，以及各類意外受傷，擾亂了美好假期；連假期間民眾若有理賠需求，可就近至各地7-ELEVEN ibon「便利賠」申請，或是使用台灣人壽保戶天地的「龍e賠」線上服務，皆可全年無休隨時隨地申請理賠，只要依系統操作步驟隨時均可上傳資料，再將正本寄回台灣人壽總公司，即能享有假期後優先審核給付之服務。
四、保單借款提供資金應急：春節期間有資金需求者，台灣人壽提醒可檢視手邊現有保單所能運用的保價金，善用保單借款服務應急，1月27日前透過官網或臨櫃辦妥ATM保單借款約定，即可在全國超過6,500臺之中國信託商業銀行ATM進行保單借款取得資金。符合經濟紓困資格保戶，亦可申辦「保單借款經濟紓困優惠專案」，每一保戶（要保人）借款上限新臺幣（下同）10萬元並享有優惠三年借款固定利率1.28%，提供經濟困難的保戶安心好過年。
五、網路服務24小時自助即時辦：因應春節長假，台灣人壽提供24小時安心服務零接觸，若保戶有投保、繳費、借款、理賠、保單查詢、資料變更的需求，可於線上1分鐘開通網路會員服務，或加入台灣人壽官方LINE，訊息通知不漏接，保單資訊e手掌握。
面對新冠病毒變異株Omicron威脅，台灣人壽建議可投保「安心365全戶罩專案」，以主約、附約互搭，一家之主投保一張主約，其他成員均可以附約投保，照護全家防疫保障超前佈署。另外，出遊前還可透過「平安Call Call卡」電話投保或24小時網路投保旅行平安險，把不可預測的風險降到最低，現在網路投保還可以參加Dyson吸塵器抽獎活動；同時，台灣人壽機場櫃檯春節期間照常服務，民眾出國切記買足旅平險，享特定國家海外突發疾病醫療加倍給付，疫情期間備感安心。
台灣人壽旗下子公司中國信託產物保險股份有限公司（簡稱「中國信託產險」），春節連假期間免付費服務專線0800-075-777，持續提供保險諮詢服務，也推出各項貼心的保障商品，民眾可透過線上投保補足保障缺口，現在至中國信託產險官網投保「防疫心生活防疫險」，1年保費僅要345元，平均一天不到1元，就享有確診5萬、隔離1萬的理賠保障，5分鐘就可快速完成。若春節出遊自行駕車且尚未投保車體險的車主，可以依據所需的用車期間，投保中國信託產險首創的Daily短期車險，享有車主短期用車的車體險保障，虎躍新程，出遊保平安。
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