台灣人壽春節服務零時差 守護保戶過好年

喜迎金虎，春節服務不打烊！中國信託金融控股公司旗下子公司台灣人壽保險股份有限公司（簡稱「台灣人壽」）為體貼保戶，凡於春節期間應給付之生存金、滿期金等各項保險給付，都提前至春節前給付，隨著數位工具的普及，也鼓勵保戶在春節期間，善用多元便利的數位服務管道，享有台灣人壽零時差、零接觸的優質服務。

同時，在2022開春之際，更推出2年期「美年美利美元利率變動型還本終身保險」開門紅商品，提供客戶退休生活規畫新選擇，虎年運勢一路發。

今年農曆春節假期長達九天，加上新型冠狀病毒（COVID-19）疫情干擾，台灣人壽秉持「We are family」的企業精神，將客戶視同家人，春節長假提供各項周全服務，守護保戶安心過年，相關服務包括：

面對新冠病毒變異株Omicron威脅，台灣人壽建議可投保「安心365全戶罩專案」，以主約、附約互搭，一家之主投保一張主約，其他成員均可以附約投保，照護全家防疫保障超前佈署。另外，出遊前還可透過「平安Call Call卡」電話投保或24小時網路投保旅行平安險，把不可預測的風險降到最低，現在網路投保還可以參加Dyson吸塵器抽獎活動；同時，台灣人壽機場櫃檯春節期間照常服務，民眾出國切記買足旅平險，享特定國家海外突發疾病醫療加倍給付，疫情期間備感安心。

台灣人壽旗下子公司中國信託產物保險股份有限公司（簡稱「中國信託產險」），春節連假期間免付費服務專線0800-075-777，持續提供保險諮詢服務，也推出各項貼心的保障商品，民眾可透過線上投保補足保障缺口，現在至中國信託產險官網投保「防疫心生活防疫險」，1年保費僅要345元，平均一天不到1元，就享有確診5萬、隔離1萬的理賠保障，5分鐘就可快速完成。若春節出遊自行駕車且尚未投保車體險的車主，可以依據所需的用車期間，投保中國信託產險首創的Daily短期車險，享有車主短期用車的車體險保障，虎躍新程，出遊保平安。