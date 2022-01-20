防疫神單到期怎辦？ 新安東京「防疫隔離險」熱銷

新冠肺炎變種病毒Omicron本土感染持續擴大，本土疫情拉警報，民眾對防疫保單的需求升溫，推升新安東京海上產險全通路防疫商品熱銷，已達10萬件投保。其中以零接觸且便捷的網路投保銷售的「防疫隔離險」，保費666元，確診、隔離各理賠5萬元最熱銷，每日投保人數倍數成長。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，至新安東京海上產險網站投保「防疫隔離險」只要簡單4步驟，完成要保繳款後保單於當日午夜12時立即生效。網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期，是民眾便捷且快速提升防疫防護罩的最佳投保管道。

新安東京海上產險「防疫隔離險」兼顧隔離、確診雙重保障，是政府在鼓勵民眾施打第三劑疫苗最強的防疫後盾。只要是20~74歲民眾於保險有效期間內，因接觸感染新冠肺炎等法定傳染病患者，收到衛生主管機關開立隔離通知書，並於國內接受隔離處置，就可獲賠「法定傳染病隔離費用保險金」5萬元，之後若又不幸確診，還可獲賠「法定傳染病補償健康保險金」5萬元。

新安東京海上產險今年初實體通路最新上架防疫保單「心安疫守」專案，提供0-74歲國人全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病共4大保障，讓民眾可一次購足全家人保障。隨著疫情擴散，民眾對相關保障需求湧現，網路投保「防疫隔離險」平均每日高倍數持續增長中。若需要幫未成年子女加保或全家人一起投保，要注意未滿20歲民眾無法網路投保。