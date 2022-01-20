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疫情升溫 防疫疫苗險保了嗎？

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
富邦金控。圖／本報資料照片
富邦金控。圖／本報資料照片

受Omicron新型變異株威脅，近期本土疫情升溫，雖然大部分民眾已接種兩劑疫苗，不過變種病毒的風險仍不容小覷。為協助民眾分散風險，富邦產險升級防疫險內容，推出「疫網打盡2.0」網路投保專案，新增XL、XXL兩種方案，前者為純防疫險，後者則是疫苗與防疫險雙重保障，兩方案更新增重症負壓隔離病房住院理賠。

富邦產險表示，為提供民眾更全面的防疫保障，特別推出「疫網打盡2.0」專案，XL方案提供防疫險內容，讓已經投保疫苗險的民眾，可加保防疫險，讓保障更全面。XXL方案保障最完整，每人年繳保費801元，平均每天保費不到2.2元，提供法定傳染病住院日額、法定傳染病加護或負壓病房住院日額等八大防疫保障，讓保障更完整。

此專案不分職業類別單一費率，依方案內容不同，每人年繳保費分為98元、625元及801元，且於富邦產險官網投保方便又快速，投保後最快翌日就能生效。

舉例來說，若小明於投保富邦產險「疫網打盡2.0」XXL方案後，經醫師診斷確定罹患COVID-19而入住負壓隔離病房治療25天，後續提供醫生開立的診斷證明給富邦產險申請理賠，依照富邦產險「法定傳染病健康保險」之承保範圍，小明可獲得：法定傳染病住院日額保險金5萬元(每日2千元x25天)、法定傳染病加護或負壓病房住院日額保險金5萬元(每日2千元x25天)，再加上法定傳染病關懷保險金1萬元，總計共11萬元的保險金。

富邦產險提醒，假期出遊請落實手部衛生，咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護，並減少不必要的活動與集會，避免群聚傳染的可能性，即使施打過二劑疫苗也務必遵守防疫規範，除了接種疫苗以外，民眾也可視自身風險需求挑選適合的保險商品，富邦產險希望透過防疫綜合險的保障，使民眾外出更安心。

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