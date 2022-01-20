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國泰金調查：24%民眾認為未來半年房價漲逾1成

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰金控今公布1月份「國民經濟信心調查」，結果顯示逾8成民眾認為過去房價漲幅超過3%，並有24%認為未來漲幅超過10%。圖／國泰金控提供
國泰金控今公布1月份「國民經濟信心調查」，結果顯示逾8成民眾認為過去房價漲幅超過3%，並有24%認為未來漲幅超過10%。圖／國泰金控提供

國泰金今發布1月份「國民經濟信心調查」結果，當中針對過去半年與未來半年，民眾對於房價的看法進行調查，其中有24%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10%。顯示政府打炒房的效果有限，民眾仍感受不到。

根據國泰金今公布的結果，針對過去半年民眾認為居住地的房價變化。有高達83.3%的民眾認為過去半年房價上漲超過3%，比2021年3月的調查增加17.7個百分點；14.6%民眾認為房價變化在正負3%，僅2.1%民眾覺得房價下跌超過3%，較2021年3月調查減少1.9個百分點。總結來說，民眾認為過去半年房價上漲的比例增加。

國泰金也針對未來半年民眾對居住地房價的預估進行調查，24%民眾預期未來半年居住地住宅價格漲幅超過10%，比2021年3月調查增加12.5個百分點；而54.6%民眾預期房價漲幅介於3％至10%，也較2021年3月調查增加2.4個百分點；預期房價將在正負3%區間內變化的民眾比例則從30.9%降至17.8%，較2021年3月調查減少13.1個百分點；僅3.5%民眾預期房價跌幅超過3%，較2021年3月調查減少1.8個百分點。整體來看，這次的調查結果，顯示民眾未來半年看漲房價的比例與幅度，皆較2021年3月調查時再增加。

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