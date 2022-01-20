悠遊付會員數將突破150萬 合作銀行增至15家

悠遊付會員數即將突破150萬人，合作銀行版圖也日益擴大，今年1月包括凱基銀行、王道銀行陸續加入合作銀行行列，也讓悠遊付合作銀行家數增至15家。

悠遊付提供王道銀行、凱基銀行帳戶綁定服務，歡慶新銀行上線，即日起至3月31日，在王道銀行成功開戶並綁定悠遊付，即享現金回饋200元，活動期間以王道銀行帳戶綁定悠遊付，完成一筆不限金額的儲值或交易，則享100元悠遊付儲值金回饋，累計最高回饋300元，每悠遊付帳戶限回饋一次，限量1,000名，額滿為止。

即日起至2月28日止，悠遊付綁定凱基銀行帳戶並進行消費扣款，單筆滿200元，即享100元悠遊付儲值金回饋，限量3,000名；活動期間新開立凱基銀行數位帳戶綁定悠遊付並消費扣款，更有筆筆10%悠遊付儲值金回饋(限量前500名，每用戶回饋上限500元)的回饋活動。

此外，自1月20日起至2月27日止，在台北南門市場使用悠遊付支付，單日累積消費滿388元，回饋悠遊付50元現金回饋券，每悠遊付帳戶限領一份，限量2,500份；使用悠遊付綁定台北富邦銀行信用卡支付，單日消費累積滿388元，加碼回饋悠遊付88元現金回饋券，每悠遊付帳戶限領1份，限量2,000份，辦年貨選悠遊付支付最好康。