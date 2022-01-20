尾牙找辣妹團大尺度互動？ 華南銀震怒：張冠李戴非事實
金融圈瘋傳華南銀尾牙邀請舞者勁歌熱舞影片，但之後網路又傳出「更大尺度」的互動，包括與員工貼身跳舞、愛的抱抱等，引發華南銀震怒，表示這是「張冠李戴並非事實，更研擬對報導的媒體訴諸法律行動」。
華南銀表示，1月10日當天由銀行三個事業群尾牙，約300~400人，表演節目是由樂團老師邀請的熱舞舞群做穿插表演。
但隨後由爆料人提供給媒體，有穿著清涼的辣妹與員工做大尺度互動，完全就是張冠李戴、誤導讀者，也嚴重損毀華南銀行形象。
華南銀聲明文如下：
有關媒體今(1/20)日報導讀者提供的華南銀行總行尾牙影片，並非事實，內容嚴重損毀本行形象。
就有關媒體張冠李戴及誤導讀者之行為，本行提出嚴正抗議，請該媒體即刻下架並道歉，本行已請法務人員研究採取必要的法律行為。
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