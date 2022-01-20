新年走春 南山產：續保規劃、意外保障都要有

春節連假即將到來，面對疫情反覆，南山產物提醒，在做好防疫工作的前提下，無論是自駕或搭乘大眾運輸工具返鄉與出遊，建議要為自身與愛車做好雙重保險規劃；更重要的是，記得確認車險的保障期間與項目，避免斷保導致被罰款或無法理賠，才能真正安心出遊沒煩惱。

南山產物提醒，若被警察攔檢經查驗未投保強制汽車責任保險者，汽車將處以3,000~15,000元罰鍰，機車將處以1,500~3,000元罰鍰；若車主未投保又肇事，將處以6,000至30,000元罰鍰，並被扣留車輛牌照，直至依規定投保強制汽車責任保險後才會發還。因此，民眾在出發前務必要確認車險到期日、保障項目與保額是否足夠及符合自身需求，避免在不幸發生交通事故時，因未投保強制汽車責任保險導致被罰款，或未續保車險而導致無法獲得理賠。

除此之外，因為強制汽車責任保險僅提供交通事故之受害人傷害及死亡之基本保障，只有投保「汽車強制險」恐不夠，除應投保強制汽車責任保險外，建議投保任意汽車保險與加保超額責任險及其他相關之保障項目。舉南山產物「金安心3.0」專案為例，不僅擁有1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險保障，額度內還可填補第三人責任險體傷與財損保障之不足，即使不小心「A到」高貴名車，或造成第三人受傷或財物損失都不用擔心；對於自身車上的親友乘客，也提供每一意外事故最高1,000萬或2,000萬元的高額保障。此外，更提供多項費用補償，包含道路救援費用補償、第三人慰問金、乘客慰問金與律師費用補償，貼心又實用的保障為你守住荷包。

最後，若選擇駕駛愛車返鄉出遊，民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，例如輪胎胎紋深度、煞車功能、汽機油是否足夠、大燈或方向燈是否正常作用等。

如果選擇搭乘大眾運輸工具返鄉或出遊，政府雖有立法強制大眾運輸業者投保責任險，但民眾仍須提升自身保障，以應對事故突然發生。有鑑於此，南山產物「金如意」專案除了有保障出遊時意外造成的傷害醫療給付，更針對大眾運輸工具特定事故，例如火車出軌翻覆、客運發生重大車禍……等，增額提供最高1,500萬的高額保障。且旅行中可能發生的多種意外事故也在承保範圍內，例如搭乘電梯的意外事故、或是遇到地震、颱風、洪水、土石流……等意外災害導致身故或失能，「金如意」專案針對這些特定事故有最高300萬元的保障。

此外，「金如意」專案另有完整的個人與家庭成員責任保障，保障因個人、家中小孩或寵物因意外造成他人受傷、死亡或財物損失的賠償責任。例如逛街購物時意外損壞商品、小孩不慎弄壞飯店物品、遛狗時寵物咬傷路人……等意外事故，而依法須負賠償責任時，「金如意」專案都可提供每一意外事故最高50萬元的保障，保障消費者因無心之過的破財風險。