快訊

居家檢疫「縮短成10日」2條件不足 春節恐難實施

Omicron多輕症免驚？ 專家：「腦霧」後遺症恐致工作能力喪失

新年走春 南山產：續保規劃、意外保障都要有

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

春節連假即將到來，面對疫情反覆，南山產物提醒，在做好防疫工作的前提下，無論是自駕或搭乘大眾運輸工具返鄉與出遊，建議要為自身與愛車做好雙重保險規劃；更重要的是，記得確認車險的保障期間與項目，避免斷保導致被罰款或無法理賠，才能真正安心出遊沒煩惱。

南山產物提醒，若被警察攔檢經查驗未投保強制汽車責任保險者，汽車將處以3,000~15,000元罰鍰，機車將處以1,500~3,000元罰鍰；若車主未投保又肇事，將處以6,000至30,000元罰鍰，並被扣留車輛牌照，直至依規定投保強制汽車責任保險後才會發還。因此，民眾在出發前務必要確認車險到期日、保障項目與保額是否足夠及符合自身需求，避免在不幸發生交通事故時，因未投保強制汽車責任保險導致被罰款，或未續保車險而導致無法獲得理賠。

除此之外，因為強制汽車責任保險僅提供交通事故之受害人傷害及死亡之基本保障，只有投保「汽車強制險」恐不夠，除應投保強制汽車責任保險外，建議投保任意汽車保險與加保超額責任險及其他相關之保障項目。舉南山產物「金安心3.0」專案為例，不僅擁有1,000萬或2,000萬元的第三人超額責任險保障，額度內還可填補第三人責任險體傷與財損保障之不足，即使不小心「A到」高貴名車，或造成第三人受傷或財物損失都不用擔心；對於自身車上的親友乘客，也提供每一意外事故最高1,000萬或2,000萬元的高額保障。此外，更提供多項費用補償，包含道路救援費用補償、第三人慰問金、乘客慰問金與律師費用補償，貼心又實用的保障為你守住荷包。

最後，若選擇駕駛愛車返鄉出遊，民眾開車上路前，應先檢查車輛狀況，例如輪胎胎紋深度、煞車功能、汽機油是否足夠、大燈或方向燈是否正常作用等。

如果選擇搭乘大眾運輸工具返鄉或出遊，政府雖有立法強制大眾運輸業者投保責任險，但民眾仍須提升自身保障，以應對事故突然發生。有鑑於此，南山產物「金如意」專案除了有保障出遊時意外造成的傷害醫療給付，更針對大眾運輸工具特定事故，例如火車出軌翻覆、客運發生重大車禍……等，增額提供最高1,500萬的高額保障。且旅行中可能發生的多種意外事故也在承保範圍內，例如搭乘電梯的意外事故、或是遇到地震、颱風、洪水、土石流……等意外災害導致身故或失能，「金如意」專案針對這些特定事故有最高300萬元的保障。

此外，「金如意」專案另有完整的個人與家庭成員責任保障，保障因個人、家中小孩或寵物因意外造成他人受傷、死亡或財物損失的賠償責任。例如逛街購物時意外損壞商品、小孩不慎弄壞飯店物品、遛狗時寵物咬傷路人……等意外事故，而依法須負賠償責任時，「金如意」專案都可提供每一意外事故最高50萬元的保障，保障消費者因無心之過的破財風險。

延伸閱讀

急了？為潛艦國造案人士遭錄音 台船公開嗆上立委

2022台灣燈會在高雄 交通局公布交通疏導措施

台大邀校友返校學習 開放隨班附讀、免費線上課程

不能說的秘密...有人靠「生孩子賺錢」？4步驟讀懂禾馨事件背後真相

相關新聞

尾牙找辣妹團大尺度互動？ 華南銀震怒：張冠李戴非事實

金融圈瘋傳華南銀尾牙邀請舞者勁歌熱舞影片，但之後網路又傳出「更大尺度」的互動，包括與員工貼身跳舞、愛的抱抱等，引發華南銀...

打炒房壓不住？ 國泰金：24%民眾估房價未來半年漲逾10%

國泰金控（2882）今（20）日發布今(2022)年1月國民經濟信心調查結果，時事題為民眾對於居住地住宅價格變化的調查；...

全台近10萬學童缺乏教育資源 國泰邀請民眾年終送愛

每到歲末年終，最讓大家期待的，莫過於領取紅包或年終獎金，但當大家開心準備迎接新年，偏鄉弱勢家庭除需為基本的生活擔憂外，更...

政經私房話／如同投資 朱士廷減重靠紀律

永豐金控總經理暨證券董事長朱士廷交遊廣闊、口才好，聚會應酬一多，免不了體重也升高，一度出現重度脂肪肝問題。他下定決心減糖...

刷卡新規定：網購3千元 須通知持卡人

因應近年網路盜刷猖獗，金管會昨宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣五千元調降至三千元，未來只要民眾透過網路刷...

去年刷卡衝3.1兆 寫次高

疫後經濟復甦，帶動全台民間消費回暖，據各銀行最新統計，2021年全台國人刷卡額衝破3兆元達3兆1,077億元，已快追上2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。