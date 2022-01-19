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票券公司證券商借外幣 央行：證明有外匯需求即可辦理

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
央行今（19）日修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」，增訂票券或證券商有外幣貸款需求，只要拿得出相關證明文件，就可向銀行辦理外幣貸款。圖／本報資料照片
央行今（19）日修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」，增訂票券或證券商有外幣貸款需求，只要拿得出相關證明文件，就可向銀行辦理外幣貸款。圖／本報資料照片

中央銀行先前開放票券公司及證券業，因辦理外匯業務產生資金需求，可向銀行申辦外幣貸款，央行今（19）日修正「銀行業辦理外匯業務作業規範」，增訂票券或證券商有外幣貸款需求，只要拿得出相關證明文件，就可向銀行辦理外幣貸款。

央行外匯局副局長洪櫻芬解釋，央行現行規定，銀行受理客戶辦理外幣貸款，憑辦文件有兩種，進出口文件或央行許可函，兩項文件二選一。但央行先前開放票券及證券，因辦理外匯業務產生外幣資金需求，可向銀行申請外幣貸款，票券與證券無法取得上述兩項文件，因此，央行修改規定，只要拿得出相關文件證明，例如：票券公司用包銷方式辦理外幣票券承銷業務，可憑辦理外幣票券承銷業務的許可函、承銷契約，及支付交割價款文件，即可辦理。

央行指出，「銀行業辦理外匯業務作業規範」於2003年8月6日訂定，歷經9次修正。為利銀行提供客戶多元服務，並配合央行開放票券及證券業得向指定銀行申辦外幣貸款，特修正本作業規範，自即日起生效。

洪櫻芬解釋，以前央行在外幣現鈔、匯出匯入等方面的作業規定非常細，但其實，銀行有內部作業程序，央行不需要訂這麼細、可回歸銀行內部作業程序；舉例而言，確認顧客身份程序這部分，回歸依洗錢防制法、其他相關規定，及銀行內部作業程序辦理即可。

央行指出，本次修正要點包括：銀行業辦理一般匯出及匯入匯款業務、買賣外幣現鈔及旅行支票業務所涉確認顧客身分程序及憑辦文件，回歸依洗錢防制法、其他相關規定，以及銀行內部作業程序辦理，修正相關辦理規定。

此外，放寬銀行辦理數位外匯存款帳戶的承作對象；刪除指定銀行辦理外匯存款業務有關憑辦文件規定，改由銀行依其內部作業程序辦理。增訂銀行透過自動化服務設備（例如：外幣提款機）受理顧客存入外幣現鈔及兌換台外幣現鈔，應以指定銀行名義向央行彙總報送交易資料。

以及，明定經央行許可於機場或其他臨時設置兌換點辦理每筆未逾等值5,000美元買賣外幣現鈔的銀行業，向央行報備簡化結匯及申報手續，應報送資料之相關規定。

央行 外匯 洗錢防制法 證券商

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