永豐跨界合作攜手Apple、燦坤 要打造健康運動生態圈

為鼓勵消費者健康運動，永豐銀行即（19）日起攜手Apple、燦坤二大品牌，針對旗下夯卡永豐SPORT卡友，給出專屬「Earn Your Apple Watch」方案，最夯為UP分期輕鬆付，還能享首年12期的每月SPORT卡的消費回饋豐點放大折抵，1豐點最多折抵1.2元。

永豐銀指出，以SPORT卡友綁定Apple Pay在燦坤3C全台實體門市購買市價8,400元的Apple Watch SE錶款為例，前12期每月僅需支付210元並享豐點放大折抵優惠，每月刷SPORT卡在指定通路消費達2,188元，即可全額折抵UP分期款項210元，輕鬆賺回Apple Watch。

只要在1月31日前，SPORT卡友搶先參加「Earn Your Apple Watch」方案購買Apple Watch再享2%現折專屬優惠；透過燦坤的舊換新回收服務，Apple Watch 最高可折抵8,300元。

SPORT卡運動賺豐點 全新UP分期輕鬆付

永豐銀力促全方位「健康運動生態圈」，旗下受到卡友歡迎的永豐SPORT卡，只要綁定Apple Pay於燦坤3C全台實體門市購買Apple Watch，就能享信用卡UP分期（Uneven Payment「非勻稱付款」）24期0利率，首年12期僅須支付購錶金額30%。

此外，完成SPORT卡指定任務享消費回饋最高8%豐點，以及豐點放大折抵1.2倍優惠，為客戶「累積健康‧累積財富」。

永豐銀行表示，永豐SPORT卡友只要下載且註冊「汗水不白流」APP並上傳運動數據，刷卡一般消費就能享豐點回饋，每月運動消耗達7,000卡路里並於指定通路消費，回饋最高可獲8%豐點。為促進全民健康並滿足消費需求，永豐銀行跨界與科技、通路領導品牌推出最新「Earn Your Apple Watch」方案，提供SPORT卡友專屬優惠，除了UP分期輕鬆付，還能享首年12期的每月SPORT卡的消費回饋豐點放大折抵，1豐點最多折抵1.2元，可用於折抵該期專案分期帳單款項。