疫情升溫新安產險防疫保險搶手 狂賣10萬件

新冠肺炎變種病毒Omicron本土感染持續擴大，使得民眾對防疫保單的需求升溫 ，推升新安東京海上產險全通路防疫商品熱銷，迄今（19日）已達10萬件投保。

新安產險表示，其中又以上周五下午2時上線開賣，保費666元的防疫隔離險最熱銷。

新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，至新安東京海上產險網站投保「 防疫隔離險」只要簡單四步驟，完成要保繳款後，保單於當日午夜12時立即生效 ，為讓民眾順利投保，以快速回應這波高傳染力的變種病毒Omicron襲擊，網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期。

新安東京海上產險「防疫隔離險」兼顧隔離、確診雙重保障，只要是20至74歲民眾於保險有效期間內，因接觸感染新冠肺炎等法定傳染病患者，收到衛生主管機關開立隔離通知書，並於國內接受隔離處置，就可獲賠「法定傳染病隔離費用保險金」5萬元，之後若又不幸確診，還可獲賠「法定傳染病補償健康保險金」5萬元。

隨著近日本土疫情升溫，催化民眾對零接觸保險服務的需求，帶動網路投保「防疫隔離險」平均每日高倍數持續增長中。

為協助民眾因應疫情延燒及分散施打第三劑疫苗不良反應的風險，新安東京海上產險今年初實體通路最新上架防疫保單「心安疫守」專案，提供0-74歲國人全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病共四保障，保戶關注度也同樣很高。