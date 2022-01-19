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短短五天賣逾10萬件！新安產隔離賠5萬防疫險熱銷

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
疫情增溫，新安東京海上產險的防疫隔離險熱賣。新安東京海上產險/提供
疫情增溫，新安東京海上產險的防疫隔離險熱賣。新安東京海上產險/提供

新冠肺炎變種病毒Omicron本土感染持續擴大，新安東京海上產險上周五(14日)下午14時開賣，收到隔離通知書就賠5萬元、確診另外再賠5萬元的防疫保單熱銷，迄今短短五天，已經賣出超過10萬件。

其中，網路投保件數約占四分之三；實體投保件數約占四分之一。

新安東京海上產險的「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，被保險人一接到政府的隔離通知書，就賠5萬元，當前市售防疫險最高。

隔離賠10萬元的保單，我國僅出現過兩張，第一張為去(2021)年1月25日凌晨停售的台灣產險公司防疫保單；第二張為今年1月11日晚上18:00在金管會保險局關切下已經下架的和泰產險公司防疫險。

隔離賠10萬元的保單，在我國已經絕跡。產險公司的隔離費用補償保險金，保險局政策指導下，上限不能超過5萬元。

新安東京海上產險表示，其防疫隔離險(法定傳染病綜合保險)，網路投保，年繳保費僅666元，最為平實，20~74歲民眾因收到隔離通知書之隔離(不含確診之隔離)，或若確診法定傳染病，皆可各理賠5萬元的雙拼保障。

面對本土疫情拉警報，新安東京海上產險發言人呂文泉副總經理表示，至新安東京海上產險網站投保防疫隔離險，只要簡單四步驟，完成要保繳款後，保單於當日午夜12時立即生效。

呂文泉說，為讓民眾順利投保，以快速回應這波高傳染力的變種病毒Omicron襲擊，網路投保平台特別提升系統效能並擴大頻寬，因此沒有塞件問題，民眾不用擔心保障空窗期，是民眾便捷且快速提升防疫防護罩的最佳投保管道。

產險 保險金

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