星展銀領先市場 推出企業客戶新台幣綠色定期存款

永續已成為企業經營的重要策略與目標，星展銀行（台灣）持續倡導並鼓勵客戶一起支持永續，針對企業客戶推出「新台幣綠色定期存款」，也是國內首家將新台幣存款結合永續議題的銀行。該存款將提供作為星展綠色貸款及永續連結貸款的資金來源，讓企業透過存款也能參與永續，對環境產生正面影響與長期效益，與星展一同發揮更大影響力。

「負責任的銀行」是星展集團的永續三大主軸之一，以金融專業服務協助企業推動永續。星展銀行（台灣）所推出的「新台幣綠色定期存款」讓企業客戶可將盈餘資金短期存放於星展綠色定期存款專案中，除了可以享有綠色定期存款利率外，更可藉此將永續項目納入公司策略規劃，展現對永續發展的重視。對於尚未決定是否投入綠能開發的企業，也能藉由綠色存款，為環境及社會永續發展盡一份心力，也為永續發展持續增添資金動能。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川表示，星展相當重視永續議題，並以實際行動提供多元的綠色金融服務，在台灣至今已針對消費者或企業客戶推出多項永續相關產品，其中不乏許多領先業界的創新服務，並持續思考如何深化客戶與永續之間的連結。

星展銀行（台灣）「新台幣綠色定期存款」起始存放金額新台幣1,500萬元，須為3個月或以上天期之定期存款，參加的對象為星展之企業暨機構客戶，並希望將永續納入其企業整體業務發展，同時傾向將盈餘資金投資於可穩定獲益的定期存款，而非有價證券（如綠色債券）的企業。