快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫過年改用手機發紅包 純網銀推88次跨行轉帳免費

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
因應年前疫情升溫，許多民眾今年可能改用手機發紅包。圖／LINE Bank提供
因應年前疫情升溫，許多民眾今年可能改用手機發紅包。圖／LINE Bank提供

剩下1週左右即將要過年，但近期國內疫情升溫，為避免群聚、減少實體接觸，許多民眾會選擇採用「手機發紅包」，因應手機發紅包需求擴大，純網銀LINE Bank今宣布，推出每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠，讓民眾在過年期間透過手機發紅包不用負擔手續費。

LINE Bank表示，逢農曆新年且疫情再起，民眾避免群聚可能進而採用「手機發紅包」，因此推出每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠，用戶使用LINE Bank轉帳給LINE好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方。

針對仍有發送實體紅包需求的民眾，LINE Bank也表示，身為純網銀，雖然沒有實體分行，仍可透過全台灣所有銀行的ATM，民眾可持LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）至全台ATM提款，或透過無卡提款服務至ATM提領現鈔，享有每月合計ATM跨行提款5次免手續費。

LINE Bank總經理黃以孟表示，純網銀在農曆春節期間，24小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台ATM的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。

據LINE Bank內部統計，截至今天為止開戶數已超過80萬戶，動卡率將近5成，用戶最愛的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知、刷卡消費即時給點回饋、好友轉帳。

LINE 紅包 網銀

延伸閱讀

「馬公城隍廟春節一條街」加強防疫 升三級警戒即停辦

Omicron疫情緊張 養生保健、抗菌商品迎接防疫商機

鄭文燦慰勞第一線清消人員 優先安排施打第三劑

過年防疫措施要更嚴？侯友宜：現階段沒調整必要

相關新聞

網路盜刷猖獗 金管會：網購單筆3000元以上須通知

因應近年網路盜刷猖獗，金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元，未來只要民眾透...

防疫過年改用手機發紅包 純網銀推88次跨行轉帳免費

剩下1週左右即將要過年，但近期國內疫情升溫，為避免群聚、減少實體接觸，許多民眾會選擇採用「手機發紅包」，因應手機發紅包需...

元大期深耕校園 舉行2022全國大專CFD交易競賽

為響應主管機關普惠金融政策，元大期貨（6023）積極深耕全國指標性大專院校，藉由產學合作深入校園，推廣正確的金融知識。今...

美元指數創今年來最大日漲幅 建議投資人分批布局ETF

近期市場對於聯準會（Fed）將加速升息的言論四起，致使今年以來的金融市場相當不平靜，美元指數則強勢表態。法人指出，依照美...

無懼通膨與疫情逆風 國泰投顧：把握日本投資契機

回顧2021年，成熟股市交出亮眼成績單，MSCI世界指數成長16.8% ，亞洲地區的日股表現可圈可點。儘管解封進度相對歐...

純網銀「生態圈」大戰 年後開打

國內三家純網銀將全到齊，籌備期間較久的「國家隊」將來銀行，預計在三月底正式對外開業，迎戰已開業的樂天銀行、ＬＩＮＥ ＢＡ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。