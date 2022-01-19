防疫過年改用手機發紅包 純網銀推88次跨行轉帳免費

剩下1週左右即將要過年，但近期國內疫情升溫，為避免群聚、減少實體接觸，許多民眾會選擇採用「手機發紅包」，因應手機發紅包需求擴大，純網銀LINE Bank今宣布，推出每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠，讓民眾在過年期間透過手機發紅包不用負擔手續費。

LINE Bank表示，逢農曆新年且疫情再起，民眾避免群聚可能進而採用「手機發紅包」，因此推出每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠，用戶使用LINE Bank轉帳給LINE好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方。

針對仍有發送實體紅包需求的民眾，LINE Bank也表示，身為純網銀，雖然沒有實體分行，仍可透過全台灣所有銀行的ATM，民眾可持LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）至全台ATM提款，或透過無卡提款服務至ATM提領現鈔，享有每月合計ATM跨行提款5次免手續費。

LINE Bank總經理黃以孟表示，純網銀在農曆春節期間，24小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台ATM的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。

據LINE Bank內部統計，截至今天為止開戶數已超過80萬戶，動卡率將近5成，用戶最愛的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知、刷卡消費即時給點回饋、好友轉帳。