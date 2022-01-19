元大期深耕校園 舉行2022全國大專CFD交易競賽
為響應主管機關普惠金融政策，元大期貨（6023）積極深耕全國指標性大專院校，藉由產學合作深入校園，推廣正確的金融知識。今年連續第三年攜手輔仁大學舉行校園模擬競賽，總獎金高達15萬元，自1月3日起至3月4日，開放報名「2022全國大專院校-槓桿保證金模擬交易競賽」，交易競賽訂於3月8日至4月15日，為期一個多月，參與模擬交易競賽與創意短片的獲獎學子可獲得高額獎金，交易競賽排名前百名學生有申請元大期貨槓桿交易商暑期實習機會。
元大期深植校園行之有年，與北、中、南大專院校規劃產學合作計畫、舉辦講座與課程，並提供企業實習機會，透過實務教學與經驗分享讓學生提早熟悉金融產業的運作模式。以去年為例，與台大合作培養「跨境營運數位金融期貨人才」、參與中原大學「元大財金講堂」、與期貨公會及期交所共同推廣「期貨業未來發展與就業機會校園巡迴講座」以及與亞洲大學規劃「金融科技與大數據、財務金融科技應用」等產學專案與講座，鼓勵莘莘學子認識金融，學習期貨交易。此外，為拓展期權商品與槓桿差價契約知識接地大專院校，自去年12月中旬，舉行上百場巡迴課程講座，以培育與鼓勵跨領域學生參與。
元大期表示，為培養下一代金融業莘莘學子，除了模擬交易競賽、創意短片評比外，還增加槓桿保證金知識獎，讓全台大專院校的學生體驗金融市場行情變化的實戰感，期望學生以輕鬆風趣的創意連結槓桿CFD市場，傳遞正確的金融交易觀念。活動商品新增去年10月新上市的槓桿差價契約商品，交易標的連結國外股指、國外個股及白銀等，商品規格較小，有利規劃雙向交易，是新手學子加入槓桿CFD行列的首選交易工具。活動報名網址：https://www.yuantafutures.com.tw/2021fjuedueco/
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