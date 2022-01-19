網路盜刷猖獗 金管會：網購單筆3000元以上須通知

因應近年網路盜刷猖獗，金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元，未來只要民眾透過網路刷卡，單筆超過3000元發卡銀行就要立即通知持卡人。

金管會銀行局說明，為利持卡人即時掌握信用卡網路交易資訊，以儘速發現可疑交易，2017年已請銀行公會及各發卡機構，就信用卡網路交易建立即時通知機制，對於信用卡網路交易單筆達5000元以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email等方式通知持卡人。

銀行局說，考量到現在信用卡交易詐欺案件，主要都發生在屬於非面對面交易型態的網路交易，且近年信用卡網路交易的平均每筆詐欺交易金額有降低的趨勢，所以1月4日召集銀行公會及主要信用卡發卡機構開會研商獲得共識，調降通知門檻從5000元降至3000元。

銀行局表示，現在發卡機構提供網路交易即時通知的方式很多元，例如：部分發卡銀行有提供可由持卡人自行設定通知金額門檻的行動銀行APP推播或LINE推播，部分發卡銀行也可即時寄送Email通知交易資訊。鼓勵民眾可以依自身需求，選擇便捷的方式取得自身即時消費交易資訊。

如果民眾遇到網路盜刷事件，金管會也表示，持卡人無須負擔偽冒交易的損失，發卡銀行也都會提供免費換卡的服務，但仍提醒民眾，應多加留意自身網路交易安全，對於消費帳款明細若有疑義，最好趕緊詢問各信用卡發卡銀行協助處理，以維護自身權益。