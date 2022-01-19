快訊

足跡曝光！新竹增1確診感染源待釐清 IKEA、巨城威秀等入列

傳「兩個時間點」升三級警戒？ 陳時中這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路盜刷猖獗 金管會：網購單筆3000元以上須通知

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元。記者戴瑞瑤／攝影

因應近年網路盜刷猖獗，金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元，未來只要民眾透過網路刷卡，單筆超過3000元發卡銀行就要立即通知持卡人。

金管會銀行局說明，為利持卡人即時掌握信用卡網路交易資訊，以儘速發現可疑交易，2017年已請銀行公會及各發卡機構，就信用卡網路交易建立即時通知機制，對於信用卡網路交易單筆達5000元以上者，發卡機構會即時以簡訊、APP推播或email等方式通知持卡人。

銀行局說，考量到現在信用卡交易詐欺案件，主要都發生在屬於非面對面交易型態的網路交易，且近年信用卡網路交易的平均每筆詐欺交易金額有降低的趨勢，所以1月4日召集銀行公會及主要信用卡發卡機構開會研商獲得共識，調降通知門檻從5000元降至3000元。

銀行局表示，現在發卡機構提供網路交易即時通知的方式很多元，例如：部分發卡銀行有提供可由持卡人自行設定通知金額門檻的行動銀行APP推播或LINE推播，部分發卡銀行也可即時寄送Email通知交易資訊。鼓勵民眾可以依自身需求，選擇便捷的方式取得自身即時消費交易資訊。

如果民眾遇到網路盜刷事件，金管會也表示，持卡人無須負擔偽冒交易的損失，發卡銀行也都會提供免費換卡的服務，但仍提醒民眾，應多加留意自身網路交易安全，對於消費帳款明細若有疑義，最好趕緊詢問各信用卡發卡銀行協助處理，以維護自身權益。

信用卡 金管會 詐欺 盜刷

延伸閱讀

金管會揪出零元炒房團！20名投資客勾結建商、代書 二銀行涉案

遠傳推出黑卡秘書服務

金管會修法 要公司詳細揭露重大資安事件

抓到了！20名投資客向銀行融資炒房 金管會盯上

相關新聞

網路盜刷猖獗 金管會：網購單筆3000元以上須通知

因應近年網路盜刷猖獗，金管會今宣布，將現行信用卡網路交易即時通知門檻，從新台幣5000元調降至3000元，未來只要民眾透...

防疫過年改用手機發紅包 純網銀推88次跨行轉帳免費

剩下1週左右即將要過年，但近期國內疫情升溫，為避免群聚、減少實體接觸，許多民眾會選擇採用「手機發紅包」，因應手機發紅包需...

美元指數創今年來最大日漲幅 建議投資人分批布局ETF

近期市場對於聯準會（Fed）將加速升息的言論四起，致使今年以來的金融市場相當不平靜，美元指數則強勢表態。法人指出，依照美...

無懼通膨與疫情逆風 國泰投顧：把握日本投資契機

回顧2021年，成熟股市交出亮眼成績單，MSCI世界指數成長16.8% ，亞洲地區的日股表現可圈可點。儘管解封進度相對歐...

純網銀「生態圈」大戰 年後開打

國內三家純網銀將全到齊，籌備期間較久的「國家隊」將來銀行，預計在三月底正式對外開業，迎戰已開業的樂天銀行、ＬＩＮＥ ＢＡ...

三明星產業 將引爆IPO熱潮

勤業眾信聯合會計師事務所昨（18）日舉辦「2022年台灣資本市場發展暨趨勢與展望」記者會，回顧去年興櫃、審查通過待掛牌，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。