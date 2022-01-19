NFT、元宇宙熱 年輕人開始重視數位資產布局

NFT（非同質化代幣）、元宇宙近日成為全球科技焦點，與之相關的加密貨幣也再度讓市場相當關注；台灣金融科技協會今（19）日舉辦2022金融科技趨勢論壇「數位資產大未來」，市場發現，不少年輕人開始重視數位資產布局，希望運用「數位落差」機會，達到階級翻身，部分金融機構也已開始擁抱這項新趨勢，希望找到成長新來源。

台灣金融科技協會理事長蔡玉玲指出，疫情階段可看到加密貨幣、NFT、元宇宙占據新聞版面，當實體世界人、事、物被數位化時，就可能成為數位資產，而數位化的人、事、物在元宇宙中可以自由移轉、交易，食衣住行育樂都在其中，就有無限想像空間。

蔡玉玲認為，數位資產開發應用都由Y和Z世代主導，而在此波數位資產浪潮，台灣Y和Z世代也沒有缺席，他們從小生長於網路世界，有絕佳競爭力，並勇敢闖蕩國際舞台，政府應該善用Y和Z世代在元宇宙中開疆闢土，給下一代更友善彈性之空間。

行政院政務委員兼數位發展部籌備工作小組召集人郭耀煌表示，網路跟實體空間的交合，一定會涉及到許多新商業型態，虛擬經濟的規模正在超越實體經濟，不容小覷。這波數位浪潮必須面對很多資料治理、網路詐騙、法規競合等問題，未來，數位發展部掛牌後，會積極與各界對話，希望促成產業發展，鞏固資通安全及數位資產流通，並與金管會及法務部積極合作，提供大家活躍永續、開放友善的環境。

金融監督管理委員會主委黃天牧致詞時，以愛麗絲夢遊仙境及科學怪人的故事來比喻當今數位發展，愛麗絲在仙境中看到的虛幻，在現實世界是一場夢，而科學怪人故事之所以如此膾炙人口，是因為其突顯人類面對科技的發展是既期待又害怕受傷害，希望「受益」而不被「奴役」，因此，如何掌握科技發展、政府在這之中如何擔任適當角色，是相當重要的。金管會將努力擔任好洗錢防制主管機關角色，近期也會對證券型虛擬通貨規範進行鬆綁。

法務部政務次長暨行政院洗錢防制辦公室主任陳明堂表示，實體虛擬間的交錯發展面臨很多變革，法務部將在證據的搜集、保全、發展、銷毀上，建立司法聯盟鏈；雖然近期出版的國家風險評估報告，認為虛擬通貨評鑑結果屬於高風險，但法務部並非打壓產業，而是期許大家共同努力，希望在數位化發展中建立正常架構，共同努力健全法制。

台灣區塊鏈大聯盟總召集人陳美伶則指出，2018年國發會成立台灣區塊鏈大聯盟，結合產官學研，希望成為推動數位經濟發展的重要角色，除了跟科技部和國網中心合作，打造國家鏈系統，也與區塊鏈大學聯盟合作辦理教育課程，提供年輕朋友進入區塊鏈、元宇宙需要的基本素養，大聯盟也和新加坡、歐盟都有溝通管道，台灣在區塊鏈的領域其實已到了國際水準。

陳美伶同時談及，台灣若是法規防弊重於興利，可能扼殺創新的機會與可能，反觀民間的力量很強也自律，政府應該對此更為重視。