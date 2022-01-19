搶灘今年最熱保單 AIA友邦人壽首創美元利變選擇權

看好美元利變壽險將成今年最夯保單，公司商品主力在利變型的AIA友邦人壽昨（18）日宣布，首創美元利變保單具有選擇權功能，保戶自己可以決定該張保單是要做為退休或財富傳承之用；投保年齡最高可到76歲，也是市售利變商品最高。

AIA友邦人壽的前身為美國人壽，原為美國AIG集團成員，金融風暴之後，AIG集團為了籌措資金填補財務缺口，切割旗下資產，推動友邦保險控股在香港上市，如今已是亞太地區最大的獨立上市人壽保險集團，營業據點橫跨亞洲17個市場與紐西蘭。

有別於多數外商壽險公司在台灣的經營，以銷售投資型保單為主，AIA友邦向來專注保險保障路線，並且連續15年合計28度獲得金管會提高國人保險保障的績優獎勵。

AIA友邦人壽總經理侯文成昨說，因應美元利變壽險今年料將熱賣的需求，該公司在利變保單的產品線，從保障（指身故給付）、退休到資產傳承已經完備之際，首創選擇權機制，要替美元利變壽險添加新意。

AIA友邦的這張新商品，永富99美元利變還本終身壽險，破天荒讓保戶自己選擇，該張保單是要維持原本的退休或資產傳承功能，還是要變更功能，在退休或資產傳承之間進行轉換。

侯文成解釋，市售利變商品的生存保險金，通常為每年給付基本保額的一定比率，比率多少，保單約定好了就不能更改。AIA友邦創新之處在於，要保人可在被保險人的保險年齡滿60歲或65歲的前六個月到前30日期間，向該公司申請，要把生存保險金的給付金額拉大。

不過，保單有效期間，選擇權的啟動，只能一次；假設60歲時啟動一次，65歲就不能再啟動，而且，啟動之後，不能再換回先前的基本保額給付比率。

領取生存金的可以是要保人、被保險人或指定受益人，看要保書如何約定。假設要保人領，如此有權決定是否60歲起，每年改成領取基本保額的12%，或是65歲起，每年領取基本保額的14%，直到被保險人滿99歲，以因應退休準備不足。

由於這是項選擇權，保戶可以決定不執行，如此保額將會以身故保險金的形式，在被保險人死亡後給指定受益人，達到財富傳承的效果。