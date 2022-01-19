振樺電 於NRF2022發表AI自助服務解決方案

振樺電（8114）與子公司Kiosk Information Systems (KIOSK)於1月16日至18日在美國紐約最大零售展- 2022 NRF Big Show 展出全系列自助服務應用。後疫情時代，自助服務將為新常態，KIOSK與不同場域智能物聯網軟體商(AIoT ISV)聯手開發多元場景解決方案(軟硬整合＋遠端監控＋訂閱制維運服務)，包括視覺AI自助結帳、線上購買線下自助取/退貨、自助購票、自助報到、自助點餐、自助繳費、與數位金融Bitcoin ATM等等全方面應用。

於本次展覽中，KIOSK與合作夥伴Intel以及全球數位轉型系統整合商UST，共同打造的視覺AI自助結帳系統(Retail AI Vision Checkout)，也為本次NRF Artificial Intelligence (AI), Data Integration & Personalization Tour收費導覽重點項目之一。Retail AI Vision Checkout以集團的模組化APEX系列為核心落地平台，搭載Intel® Movidius™先進的電腦視覺處理器與邊緣運算AI引擎，於場域中進行一連串全品項的深度學習後，將透過Intel Real Sense Depth Camera環繞攝影機與數位智能秤，可於三秒內自動辨識消費商品，無須消費者手動逐一掃瞄。

此外，視覺AI自助結帳系統也將提供最大彈性的消費體驗，消費者可於24 X 7全時段、全程使用無接觸性的語音或手勢進行交易，並可選擇以QR code、APP電子錢包、信用卡或現金等多元支付方式，適合便利商店、超市、速食連鎖業者等增進消費者體驗並解決缺工挑戰。

同時，KIOSK也展示與英國O2O智能軟體合作夥伴Doddle共同推出線上購買線下退貨(Buy Online Return In Store, BORIS)自助服務設備。BORIS系統以最有效率的空間使用，與直覺性的使用者介面，協助消費者於實體通路完成退貨程序並同時協助業者蒐集了解退貨原因、產品訂單編號與匿名的消費者資訊。根據零售數據統計，線上電商購買平均退貨率約為24%，為實體店面購買之三倍，其中於美國市場，超過60%之消費者因程序快速安全簡便而偏好於線下實體據點退貨。因此，終端業者也透過導入自助服務裝置，促進線上銷售及實體店面客流量，增加客戶體驗並且優化人力配置。

KIOSK為全球領先的自助服務解決方案供應商，累積30年於各終端應用領域深厚的場景經驗。KIOSK提供Kiosk-as-a-Service (KaaS)，以智能落地平台為核心，融合UST、Doddle等應用軟體，並透過軟硬整合、深入至重要零件的遠端監控以及場域維運服務，並藉此深耕應用領域，強化客戶連結關係及掌握下一世代更替的需求。