東吳大學攜南山人壽邁向新里程 合作培育保險精算人才

東吳大學財務工程與精算數學系為提升台灣精算實務與保險創新的能量、培育優質的保險精算人才，成立「精算大數據研究中心」，與積極投入保險創新發展的南山人壽共同攜手合作。過去三年南山人壽捐贈專案研究經費並設置「東吳大學南山人壽保險菁英培育獎學金」，資助精算科學與財務工程資料科學之發展以及人才培育，成效卓越。雙方特於今（19）日於東吳大學城中校區舉辦「東吳大學與南山人壽新期程簽約儀式」，以繼續合作推動未來三年期保險精算之研究與教育，提升雙方研發能量及嘉惠東吳學子，共同再創新契機。

東吳大學校長潘維大表示，在財精系詹芳書主任的帶領下，該系已成為國內最重要的精算人才培育基地，而由喬治華主任領導的精算大數據研究中心，也是國內首屈一指專精於保險精算經驗資料與健康風險相關資料的特色研究中心，讓東吳大學成為國內精算專業發展與人才培育的第一品牌。

他說，今天承蒙南山人壽的肯定與厚愛，讓東吳大學能與南山人壽展開新一個期程的合作，這個合作將使我們的研究發展與人才培育邁向第二個三年。對於新期程，相信財精系與精算大數據研究中心一定會表現的更好，不論是將來保險業接軌新的財務報導準則IFRS17與清償能力制度ICS時，所仰賴的數據分析、精算模型開發、資產負債管理策略及商品發展等，東吳大學的老師與學生都會是產業中最好的夥伴。

南山人壽代理總經理范文偉表示，南山人壽持續精進保險商品的研發，今年更積極全面性推展數位化服務，不但利用大數據分析，了解保戶的保險商品需求及偏好使用的銷售管道，以提供更精準的保險服務予保戶，也透過更優質的數位平台與訓練，培育由投保到服務一條龍式之數位業務人才，以因應未來的科技趨勢。南山人壽期待透過持續贊助東吳大學的研究中心，能夠不斷地推動國內外以財務工程、保險精算及大數據分析的產業學術合作，並整合金融科技、人工智能等先進領域，繼續為未來的保險科技而努力。

東吳大學商學院院長傅祖壇指出，在國內為數不多的AACSB認證商管學院中，財精系無論是課程與研究都十分具有亮點與特色，財精系近年來以保險精算與財務工程為根基，積極發展數據分析、金融科技與保險科技等領域，財精系的師生的表現深獲各界的認同。

東吳大學財精系主任詹芳書提及，財精系近年來結合大數據轉型，積極投入保險科技及創新保險商品研究已有具體成果，經過54年來的努力，為國內培育眾多菁英人才，遍布產官學界。過去三年，南山人壽捐贈專案研究經費，由本系教師團隊帶領研究生參與保險商品研發計畫，己有豐碩的研究成果，另支持的「保險菁英培育獎學金」，也已經讓21位的財精系同學選擇留在母校繼續攻讀研究所，每年高達8萬元的獎學金及實習機會，使東吳所培育的好人才，無縫接軌保險業界，成為保險業中的優質生力軍。

精算大數據研究中心主任喬治華表示，「精算大數據研究中心」與南山人壽自2018年10月起攜手合作，在2018年至2021年之間，參與「精算大數據研究中心」專案研究的老師18人次，碩士在學生22人次，完成3項研究計畫並將研究成果運用於保險商品創新。另有21位碩士生獲得「南山人壽保險菁英培育獎學金」，14位同學參與暑期實習，而參與研究或領取獎學金之碩士生有三位任職南山人壽，七位任職壽險業界。

做為「精算大數據研究中心」基樁級捐助人的南山人壽，以專案研究嘉惠東吳大學有志於保險、統計及資訊等的優秀年輕學子達到學用合一教育目標，對於保險產業的優質新生人力培養，更提供了卓越貢獻。2022年起，「精算大數據研究中心」榮幸再次獲得南山人壽肯定與基樁級的持續贊助，東吳大學財務工程與精算數學系將一如以往，秉持優質教學、實務研究的理念，為保險產業培育優質人力而努力。期待與南山人壽共同孕育優質的保險業人力，提供社會大眾更完善的保險服務。

東吳大學財精系在「財務工程」、「保險精算」二大領域，持續維持教學水準，提升研究能量，並帶領學生共同向前邁進，透過與產業界之合作，期將大數據的創新應用至更廣泛領域，研發客製化產品、制定行銷策略及落實風險管理，共創佳績。