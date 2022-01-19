美元指數創今年來最大日漲幅 建議投資人分批布局ETF

近期市場對於聯準會（Fed）將加速升息的言論四起，致使今年以來的金融市場相當不平靜，美元指數則強勢表態。法人指出，依照美國經濟復甦軌跡，聯準會續鷹的可能性偏高，投資人勢必要做好應對更多次的升息及加快縮表風險，建議透過美元指數ETF，進行投資組合的避險需求。

美國10年期公債殖利率一路走升至疫情以來的最高點，敲響債市警鐘，造成美股回檔修正，今年以來費城半導體指數下跌逾5%、代表科技股的那斯達克指數跌幅逾7%，然而美元指數昨（18）日在Fed的緊縮貨幣政策以及美債殖利率強升雙重利多下強勢表態，單日漲幅近0.6%、創今年以來單日最大漲幅，帶動期元大美元指數ETF（00682U）盤中走揚約0.3%，挑戰站回季線。

期元大美元指數ETF研究團隊認為，占美元指數最大成分的歐元及日圓，在歐洲、日本經濟尚未回暖至疫情前之水準，以及歐洲央行、日本央行維持寬鬆的貨幣政策下，難有強勁表現，美元指數可望維持強勢格局。

在Fed政策立場方面，近期Fed理事及分行總裁紛紛於公開場合喊話，稱Fed應加速升息以抑制創下近四十年新高的通膨狀況；此外，包含：高盛、花旗、摩根大通在內多家大型投行，也則持相同看法。

期元大美元指數ETF研究團隊表示，依照目前美國經濟復甦的軌跡，Fed後續只會越來越多鷹派的作為，包含：更多次的升息及縮表計畫，故建議投資人可以透過期元大美元指數ETF逢回分批布局，除了可分散投組，更可掌握聯準會緊縮貨幣政策下的美元指數行情；積極型的投資人也能透過期元大美元指正2 ETF ，做為積極策略的操作工具。

不過法人也提醒，期信ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月分，而不同月分的期貨價格可能不同，且期信槓桿ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。