2021年國人刷卡額破3兆元創次高 憂1月疫情澆動能

據各銀行最新統計，2021年全台國人刷卡額衝破3兆元達3兆1,077億元，僅次於2019年的3.22兆元，創下全年歷史次高紀錄，顯示去年疫情過後、民間消費動能回暖的態勢。

但2022年一月Omicron來勢洶洶，是否會讓刷卡動能熄火，各銀行嚴陣以待。銀行主管說，除非升到三級警戒，否則在一月辦年貨潮，應還可暫時守住。

受惠12月年底繳保費潮、聖誕檔期、雙12購物節及提前買年貨等利多齊聚下，推升12月單月刷卡動能，單月刷卡額達約2,949億元，已接近2020年底的水準，全年總刷卡額達3兆1,077億元、年增近3%。

各銀行陸續公告12月刷卡數字，單月、和全年刷卡王依舊是國泰世華銀，單月刷出509億元，是該行史上單月第三高紀錄，全年則攀升到5,048億元、年增近3%。

業者分析，國泰世華銀12月年底有繳保費潮、加上各檔期消費刷卡增溫，使每年12月月底數字都會爆量。據數據顯示，國泰世華銀已連續三年、每到12月底就會爆出超過500億元以上刷卡大量。

刷卡老二是中信銀，12月單月和全年刷卡數字，各為433.6億元及4799億元，年增各為3.17%和6.5%，值得一提的是，中信銀12月單月新發卡量為9.1萬張，已連續五個月、單月新增發卡數都超過8萬張，顯示後疫情時代，中信銀的英雄聯盟卡仍立不敗之地。

中信英雄聯盟卡，在指定數位通路、7大電商平台都有10%回饋，等於消費打9折，因從美食外送、遊戲、影音、用車平台，到PChome、momo、雅虎、蝦皮都有回饋，因此被網友供奉為「網購／電商神卡」。

即便在2020年7月起，新增當月指定電商須刷滿5000元才有10%回饋，否則只剩1%，仍繼續受網友追捧。

銀行主管說，因中信英雄卡不能透過分期來規避上限，民眾可以買商城的儲值金或購物金來拿10%回饋，累積幾個月後就可以一次性買大額商品。

刷卡老三是玉山銀，12月單月和全年刷卡數字，各為410億元及4529億元，是前五大發卡行中，唯一一家單月和全年刷卡數字都較去年同期衰退者，銀行主管說，因玉山銀去年刷卡基期高、加上今年神卡跌落神壇，持卡人自然減少刷卡誘因。

刷卡老四是台新銀12月單月和全年各刷出304億元及3490億元，與刷卡老五北富銀全年刷卡額僅差1039億元，顯示北富銀仰賴富邦j卡已拉近與刷卡老四的差距。

北富銀12月單月和全年各刷出321億元及3086億元，全年的年增率達9.9%是前五大發卡行中最高。