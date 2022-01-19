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LED股毛利率將是決勝點 富采、億光毛利率創高受矚

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED新兵弘凱光電（5244）今（19）日正式掛牌上市，該公司最受市場矚目的是近二年毛利率均維持43%水準，市場法人表示，LED股過去一段時間長期虧損，近年逐漸走出谷底，但公司的營運績效及獲利能力最重要的關鍵，毛利率表現仍是觀察重點，而台股二大LED廠富采（3714）及億光（2393）去年第三季單季毛利率均創下長期新高，今年營運展望看好。

新掛牌的LED股弘凱，最近二年度的營業毛利率均能維持43%以上，去年第三季營業毛利率更高達48%，優於LED同業，也讓市場比較目前台股LED股的毛利率表現，其中，台股二大LED廠富采及億光去年第三季毛利率也同步創下新高，營運策略及產品線調整後，推升毛利率走高，今年營運同樣受到市場看好。

富采掛牌滿一年，觀察該公司去年營運表現，不僅逐季走高，最重要的是，過去尚未整合前，包括晶電（2448）及隆達（3698）毛利率表現長期偏低，但去年第三季，富采單季毛利率已上升至24.8%，已明顯優於過去晶電及隆達表現，也是該公司毛利率新高水準。

另外，億光去年第三季單季毛利率更是來到27.99%，單季毛利率也是該公司近10餘年以來的新高表現，累計去年前三季也達到27.33%，以LED封裝來說，毛利率表現相對突出，主要由於億光近幾年來積極調整產品結構，目前照明相關產品佔比已降至一成以下，車用、Mini LED應用及消費性產品大幅提升，推升毛利率水準，也使得該公司今年營運成長可期。

毛利率 LED

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