純網銀LINE Bank客戶數破80萬 用戶最愛兩功能

第三家純網銀將來銀行預計本季底開業，三家純網銀競爭進入白熱化階段。其中，上線九個月的LINE Bank營運穩健成長，今（19）日宣布，客戶數已經超過80萬戶，動卡率將近五成，經市調公司益普索調查顯示，LINE Bank獲得用戶回饋整體服務滿意度高達八成五的肯定。

另外，用戶最讚許的前三名服務，分別是消費紀錄即時通知（滿意度達九成七）、刷卡消費即時給點回饋（滿意度達九成六）、好友轉帳（滿意度達九成六），顯示用戶喜愛使用LINE Bank進行日常消費、即時回饋與便利的轉帳功能。

適逢農曆新年且疫情再起，民眾避免群聚、減少實體接觸，進而採用「手機發送紅包」，用戶使用LINE Bank能更輕易轉出款項給親朋好友，且轉帳給LINE好友不必記得帳號，只要一鍵輸入金額即可轉帳給對方，更享每月手機跨行轉帳88次免手續費的優惠。

喜迎即將到來的農曆新年，民眾開始準備紅包給長輩、親人，各家銀行也紛紛揭幕ATM提款服務。身為純網銀的LINE Bank，沒有實體分行，仍可透過全台灣所有銀行之ATM，民眾可持LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）至全台ATM提款，或透過無卡提款服務至ATM提領現鈔，也享有每月合計ATM跨行提款5次免手續費。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「純網銀在農曆春節期間，24小時視訊客服、電話客服及智能客服不打烊，更陪伴用戶處理日常金融各種事務。倘若想以現金包紅包，可持卡片或利用無卡提款功能享受全台ATM的提款服務，民眾與親友聚會可以享受手機轉帳免手續費優惠。迎來2022金虎年，我們會持續秉持用戶至上的原則，提供絕佳的服務和並持續優化用戶體驗。」

越來越接近農曆年，民眾也陸續收到年終獎金，LINE Bank鼓勵用戶存下過去辛苦一年獲得的果實，宣布「定期存款」優惠利率延長至2022年2月28日，期間內開立定期存款，即享一年期利率1.1%、兩年期利率1.2%，整筆存入可選擇每月領息，享受被動收入的懶人理財法，也可選擇到期領息，體驗到期時一次領回利息的成就感。除此之外，自推出即受到廣大好評的「夢想帳戶」優惠利率也延續至2022年3月31日，設定目標金額跟時間後，再每月定期存錢，最適合新年度規劃完美存錢計畫的用戶。「夢想帳戶」三階段階梯式加碼利率最高可達0.75%，若目標存期12個月，含加碼利率最高利率可達1.60%，幫助用戶無痛存錢再賺超優利息。

而面對各種年前的錢關，例如生活週轉、子女教育，甚至是房屋裝修等，LINE Bank推薦彈性、方便的分期信貸方案，利率一段式1.68%起，開辦費也僅488元，綁約期更只要1個月，核貸後最快3分鐘撥款。而為了讓民眾歡喜籌得資金，LINE Bank宣布2022年1月26日前完成信貸申請進件並備齊文件者，過年前能拿到審核結果。LINE Bank也舉辦「撥貸成功抽萬元紅包」活動，即日起至2022年1月31日止，完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次現金1萬元抽獎資格。農曆年間即將推出的「虎你旺：撥貸成功抽現金1萬元」活動，也將追加10個幸運獲獎名額，凡是2022年2月1日至2月28日間，完成申貸並撥款的用戶，每人即可獲得一次現金1萬元抽獎資格。

在麥當勞品嚐美味，享受更多優惠回饋！LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）自去年推出後一路以來廣受好評，今年亦持續與多間人氣商店合作。LINE Bank宣布於2022年1月8日起，於麥當勞使用LINE Pay綁定LINE Bank快點卡消費，一般時段消費享有3.5%點數回饋，週六日全天消費，每週首筆最高有機會享有18.5%點數回饋（上限30點），每週限前3,000名，且優惠名額與屈臣氏通路優惠共用，想搶優惠的民眾可先至LINE Bank的LINE官方帳號，輸入關鍵字「名額查詢」。

過年與好友相聚，話題不間斷，LINE Bank「推薦友禮」活動仍熱烈進行當中，只要推薦一位好友成功開戶綁定就能獲得「LINE POINTS 100點」，成功推薦第二位好友起，除了可獲得LINE POINTS 100點外，還能獲得現金100元，以此類推，推薦越多、獎勵越多且獎勵無上限。