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房市爆熱、接近年關...水電、修繕、清潔和裝潢都缺人

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

去年房市買氣不受疫情影響，國泰房地產公布的最新資料顯示，2021年第3季全國房價指數為4.05%(+++)，在房市交易熱度居高不下，連帶使得室內裝修、水電工程、居家清潔等案量大幅成長。往年第4季本就為傳統購屋旺季，加上疫情趨緩帶動房市重返熱絡態勢，生活平台數字科技旗下Tasker出任務旗下專業水電、修繕、清潔服務「Tasker找師傅」站內數據顯示，自去年10月起水電維修和居家修繕需求率先反彈、11月居家清潔也開始回升，此三類案件量相較第3季成長20.7%，較前年同期翻倍成長達2.7倍之多。

518熊班亦觀察到站上「營建規劃/施作」類職缺包含營建工程、室內裝修到水電工程、木漆工等中下游產業，2021第4季職缺數較本土疫情期間(5-8月)成長近2成，平均薪資待遇落在33K至35K之間，更有部分職缺薪資上看50K，可見技術導向的藍領人才市場長期供不應求，不少工班不惜祭出高薪來搶人才。

今年年前師傅檔期可能早已排滿，再加上有些裝修案件完工日會落在前一年的12月底或1月初，因此年前要再接新案，就必須等到年後才有可能完工。計畫於年前裝修住家的消費者，Tasker找師傅提醒一定要注意兩大重點，包括提早3-4個月安排，以及注意物料缺貨與漲價。

主要是年前施工往往銜接冬季，有些需要靜置乾燥的工程如泥作或油漆，就需要盡量在好天氣時進行，因此年前裝修的時程不能抓得太緊。若有房屋裝修計畫，並希望於年前交屋，在8-10月就開始聯繫、媒合裝修團隊，前期討論也需要反覆確認，若施工期間真的發生問題，才有緩衝時間來避免工期延宕。

另外，年底庫存往往所剩無幾，從系統櫃、油漆、衛浴和廚房設備等都有可能缺料。對於供應商來說，再訂新貨也需要等待一段時間，年底這段時間往往是師傅們搶料的黃金時段；若下訂的物料是從海外進口，航運因為疫情的影響可能也會比平常還要費時，甚至有可能因為缺料而漲價。

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