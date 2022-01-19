年終獎金自己加值 台壽保建議三階段這樣規劃

想要延續領年終的好「薪」情，不妨將獎金分為「緊急預備金」、「必要性支出 」與「投資」三部分積極規劃，台灣人壽建議，把握「保單定期定額穩波動」、「專家代操免煩惱」、「長期穩定現金流」之虎年投資三把金鑰，善用保單工具做好資產配置，就能抵禦通膨，增值年終獎金。

根據行政院主計總處公布2021年前11月全體受僱員工每人每月經常性薪資減少0.05%，實質薪資衰退更為近5年首見，不想讓通膨腳步追過財富累積速度，更要妥善運用年終獎金，創造投資收益累積財富。

不妨依自身情況將獎金分為三大類，「緊急預備金」作為預防未來突發事件的應急資金；「必要性支出」則是未來確定花費，如年度保費、5月報稅等；最後，就是更有效益的「投資」運用，身處低利時代要善用投資工具，讓小錢持續滾出更大的增值效益。

台灣人壽提供虎年投資三把金鑰，在面對市場波動及標的眾多時，採取更穩健的投資策略。第一把金鑰－定期定額穩波動：透過投資型保單定期定額「跌時買多，漲時買少」的平均成本優勢，不僅可以降低投資成本，讓找不到進場時機點的投資人，也可以輕鬆投資達到累積財富的目標。

第二把金鑰－專家代操免煩惱：忙碌沒時間研究的上班族，可透過類全委投資型保單交由專業投資團隊或經理人負責代操，即使資金小也能享有專業基金管理團隊代操服務，投資人還可省下挑選投資標的與看盤時間。而類全委投資型保單的資產配置以股票及債券的多元布局為主，投資市場遍及全球，囊括成熟國家、新興市場及各類產業，較能分散投資風險。

第三把金鑰－長期穩定現金流：一般而言，類全委投資型保單大都有資產撥回機制，每年平均提供約4%～6%的年化撥回率，可創造長期穩定的現金流，同時也可以選擇具有變額萬能壽險功能的類全委投資型保單，還能依生命週期需求調整保額高低，適合想要有被動現金流與保障的準退休族，或是預算較少、但想要有保障與累積資產的小資族。