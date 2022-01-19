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期交所：調整長榮等17檔股票 期貨契約保證金比例

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所2022年1月18日公告調整長榮期貨契約(CZF)等17檔股票期貨契約及長榮股票選擇權契約(CZO)所有月份保證金適用比例，並自2022年1月19日一般交易時段結束後起實施。

期交所表示，這次調整股票期貨契約保證金包括：長榮亞德客-KY期貨(EPF)、大成鋼期貨(FEF)、華通期貨(FTF)、智原期貨(IPF)、台表科期貨(KEF)、玉晶光期貨(LEF)、小型玉晶光期貨(QJF)、儒鴻期貨(LWF)、晟德期貨(NIF)、榮剛期貨(NJF)、元太期貨(NVF)、精測期貨(OXF)、小型精測期貨(OYF)、台半期貨(PEF)、神盾期貨(POF)與永豐餘期貨(QKF)。

期交所說，這次調整股票期貨契約保證金調整前後適用比例可至期交所網站查詢：https://www.taifex.com.tw/cht/11/newsDetail.do?thetype=2&idx=13360

臺灣期貨交易所 股票 期交所

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