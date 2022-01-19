掌握期貨交易波動 元大期首推智能交易平台12.0

近年衍生品市場受疫情影響，台灣期貨市場去(2021)年度波動高達18%，相較疫情前(2019)成長逾2倍，行情瞬間變化，關鍵交易掌握於分秒間。元大期貨(6023)為國內智能交易領導品牌，領先推出升級版元大智能策略交易平台12.0，強化交易數據回測顯示，並新增資料備份等功能，為協助年輕人輕鬆上手，特舉行連續三個月智能交易線上課程，讓客戶體驗更完善的交易體驗。

元大期為台灣期貨市場第一家大規模發展智能生態圈的期貨商，擁有使用資歷十年的專業分析師與最完善的輔助工具，協助新手與年輕交易人輕鬆踏上智能交易體驗之路，例如，元大WinSMART、元大智多鑫、籌碼精靈、策略行家及超能下單機等。累積至去年底，智能交易用戶數破萬人，因市場行情波動較高，使用戶數較同期成長112%，交易量突破525萬口，成長116%。

元大期看好期貨市場避險及交易需求增加，搶先業界上市新版本元大智能交易平台12.0，優化歷史交易數據回測圖表顯示，可選擇切換2D與3D呈現，有利交易人使用矩陣圖表分析交易策略，更新增自動排程備份保存資料功能，不必擔心更換電腦或資料遺失等問題。

元大期重視客戶交易體驗，不僅升級智能交易平台，獨家推出自行研發的智能期權下單平台「iTRADER交易達人」，更升級交易系統軟硬體，精進交易效能與客戶體驗流暢性。元大期智能交易服務榮獲2021年TheAsset財資雜誌最佳新興數位技術、工商時報數位金融獎數位創新獎金質獎以及第十七屆國家品牌玉山獎之「最佳產品類-顧問智能商品」的最高榮譽，彰顯元大於推動國內外智能交易服務推展及金融創新發展備受肯定。