利多來了！逾千名企業發新股現增更快 3大產業受惠大

台股熱，為提升企業籌資彈性跟效率，金管會即日起開放上市櫃滿三年且市值超過20億元以上共1173家上市櫃公司，辦理現金增資發行新股時，可採「總括申報」，兩年內的現增計畫可一次申請、多次辦理，公司可大幅縮短一半作業流程，投資人也可減少認購股價的不確定性。

據證期局資料，有些公司一年內頻繁辦現增，如生技醫療、電腦周邊及半導體業等，此新制上路後，這三大產業公司辦現增將更快，受惠最大。

據證期局統計，2021年公司發新股現增案共101件、籌資金額達1891.29億元，與2020年相較，件數和籌資額各年增44%、及111%，顯示在台股熱下，企業籌資額有倍數成長。

證期局副局長郭佳君說，去年企業現增大增，有兩大原因，一是因市況好，公司在市場籌資順利；二是經濟環境和國內上市櫃公司營運好，帶動企業來辦理增資，充實營運資金擴充設備。

市場預期，在今年台股續航、金管會又拉高企業籌資效率下，今年企業增資潮可期。

金管會昨修正「發行人募集與發行有價證券處理準則」，允許符合資格的上市櫃公司，辦理現金增資發行新股時，可採取「總括申報」方式辦理。

所謂「總括申報」是指公開發行公司發行新股時，向金管會申請未來一定期間擬發行股票的總額度。目前公司債已採總括申報，這次則進一步將新股現增也可採總括申報。

依新規定，發行人需上市櫃滿三年且市值超過20億元，符合資格共有1173家，其中上市758家、上櫃415家，佔全體上市櫃公司家數七成以上，其他條件還包括公司近三年度沒有處份案、也沒有募資案被退件等。

其他規定還包括，總括申報的預定發行期間最長兩年，生效後首次發行額度須達申報總額度的五成。

證期局副局長郭佳君說，目前每個增資案都採申報生效，公司從籌備到股款，需要耗時三個月，新制上路後，除了第一次申報跟現況一樣，後續追補發行則是採事後備查，等於公司現增案可省下一個半月的作業流程。