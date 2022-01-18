讓地上權宅不再是票房毒藥 估價師公會助銀行估貸款

中華民國不動產估價師公會全聯會今天（18日）發布新訂的地上權估價模式，協助金融機構辦理地上權宅時的估價作業，期望可提高金融機構的核貸意願、提高貸款成數、降低貸款利率，有助推動地上權政策，降低民眾居住成本。

全聯會理事長郭國任表示，近2年來台灣經濟成長強勁，物價、房價也連袂上漲，年輕人及中產階級卻成為新貧階級，相對剝奪感日益嚴重，儘管政府持續施力壓抑房價，也無法畢其功於一役。

郭國任表示，其實政府可參考新加坡的組屋政策，大量推動房價只有一般住宅約5成到7成的地上權住宅，提供租屋與購屋間的第三條路。但政府這幾年不斷釋出土地，提供建商興建地上權住宅，卻沒達到很好的效果，主因在於地上權不動產異質性高，造成金融機構不容易判斷地上權不動產的價值，從而影響銀行核貸意願。

即使銀行願意核貸，但貸款成數大多只有5到6成，遠不及一般房貸的7到8成，導致民眾購買地上權宅，自備款比一般住宅高，貸款利率也高於一般房貸，使得首購族及年輕族群望之卻步，興趣缺缺，也影響建商興建地上權住宅。

有鑑於此，為強化金融機構對地上權宅的價值判斷與信心，並降低金融機構的風險，公會今天制定發布「地上權不動產於金融機構設定抵押權估價報告書範本」及估價模式，協助金融機構在辦理地上權住宅時的估價作業，期望可提高金融機構的核貸意願、提高貸款成數，降低貸款利率，有助推動地上權政策，實現居住正義的目標。