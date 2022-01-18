快訊

華視總經理威脅藍黨團撤預算提案 藍委怒離席協商喊卡

只會泡茶聊天？調查局基層「幫長官打考績」 近百名主官管中槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

讓地上權宅不再是票房毒藥 估價師公會助銀行估貸款

聯合報 / 記者何醒邦／台北即時報導
中華民國不動產估價師公會全聯會今天（18日）發布新訂的地上權估價模式。示意圖／記者黃義書
中華民國不動產估價師公會全聯會今天（18日）發布新訂的地上權估價模式。示意圖／記者黃義書

中華民國不動產估價師公會全聯會今天（18日）發布新訂的地上權估價模式，協助金融機構辦理地上權宅時的估價作業，期望可提高金融機構的核貸意願、提高貸款成數、降低貸款利率，有助推動地上權政策，降低民眾居住成本。

全聯會理事長郭國任表示，近2年來台灣經濟成長強勁，物價、房價也連袂上漲，年輕人及中產階級卻成為新貧階級，相對剝奪感日益嚴重，儘管政府持續施力壓抑房價，也無法畢其功於一役。

郭國任表示，其實政府可參考新加坡的組屋政策，大量推動房價只有一般住宅約5成到7成的地上權住宅，提供租屋與購屋間的第三條路。但政府這幾年不斷釋出土地，提供建商興建地上權住宅，卻沒達到很好的效果，主因在於地上權不動產異質性高，造成金融機構不容易判斷地上權不動產的價值，從而影響銀行核貸意願。

即使銀行願意核貸，但貸款成數大多只有5到6成，遠不及一般房貸的7到8成，導致民眾購買地上權宅，自備款比一般住宅高，貸款利率也高於一般房貸，使得首購族及年輕族群望之卻步，興趣缺缺，也影響建商興建地上權住宅。

有鑑於此，為強化金融機構對地上權宅的價值判斷與信心，並降低金融機構的風險，公會今天制定發布「地上權不動產於金融機構設定抵押權估價報告書範本」及估價模式，協助金融機構在辦理地上權住宅時的估價作業，期望可提高金融機構的核貸意願、提高貸款成數，降低貸款利率，有助推動地上權政策，實現居住正義的目標。

地上權 房價 全聯

延伸閱讀

不動產聯盟提房市五大建言 林正雄：打炒房恐矯枉過正

台東建商欠稅610萬15年 過慣奢華生活管收前夕繳清

信義攻日本市場 傳捷報

危老重建注意事項：與建商「合建」比例如何分配才算合理

相關新聞

讓地上權宅不再是票房毒藥 估價師公會助銀行估貸款

中華民國不動產估價師公會全聯會今天（18日）發布新訂的地上權估價模式，協助金融機構辦理地上權宅時的估價作業，期望可提高金...

會計師過好年 勤業、資誠宣布加薪

軍公教人員今年加薪4%，國內四大會計師事務所也先後宣布加薪計畫，其中勤業眾信、資誠加薪幅度分別為10%、9%。安侯建業指...

華爾街日報：台灣花旗消金部門傳551億元賣星展

華爾街日報報導，消息人士透露，花旗集團（Citigroup）接近與星展（DBS）達成協議，將以20億美元左右的價格把台灣...

抓到投資客組炒房團勾結代書 金管會發現銀行3缺失

金管會檢查局今召急集國銀、信合社、票券公司的總經理及總稽核等，公布去年對銀行進行不動產金檢的3大缺失，除發現囤地的現象外...

LINE Pay保險服務再升級 攜保險公司一站集結多樣商品

LINE Pay持續深化生活金融應用場景，繼LINE Pay保險平台提供繳保費及疫苗險轉介服務後，保險服務改版再升級，新...

新台幣午盤暫收27.587元 升值2分

新台幣對美元今（18）日午盤暫收27.587元，升值2分，台北外匯市場成交金額9.42億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。