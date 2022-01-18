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抓到了！20名投資客向銀行融資炒房 金管會盯上

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
有20名投資客透過理財課程，組成「零元炒房團」誘導民眾跟銀行融資買房。資料照／記者鄭超文攝影
有20名投資客透過理財課程，組成「零元炒房團」誘導民眾跟銀行融資買房。資料照／記者鄭超文攝影

金管會晚間表示，在做一般金檢時發現，有20名投資客透過理財課程，組成「零元炒房團」誘導民眾跟銀行融資買房，貸後資金由同一個代書代理提領大量現金繳房貸，涉案銀行共有兩家，一家較為嚴重，檢查局已將查核意見轉給銀行局，由銀行局決定是否開罰。

檢查局副局長張子敏說，這是一個個案，是由一般金檢發現，主要是發現代書提領現金異常，認為銀行防制洗錢沒有做好審核，之後抽絲剝繭後，發現這名代書竟然是幫客戶繳房貸，整案才爆發。

張子敏說，這20名投資客組成炒房團，利用理財課程邀集民眾炒房，並以炒房團中的一名人員住所為「房仲對保中心」，讓銀行行員上門受理客戶申貸並對保，且有同一天多人申貸的情況。

檢查局發現，中間牽涉到一些手法，包括以不實買賣契約拉抬建案行情、隱藏身分及製造虛偽所得收入、共同籌資及利用人頭戶買房、增資週轉金作為購屋資金使用，而搭配的代書，則是中間做金流提取，幫這些投資客還貸款。

檢查局也發現，這「零元炒房團」與建商合作，號稱可以幫民眾墊款、或是高額貸款，誘導民眾跟銀行融資買房，且因支付貸款的帳戶並非在銀行端，銀行也看不到，還款都從一個專門戶頭去繳。

為防範投資客利用銀行融資炒房，檢查局也發函給銀行公會，要求轉知各銀行要求檢視：1.與房仲合作進件通路，應做考核品質，有異常通路得汰除；2.借戶提供買賣契約偏離市場，需加強審核；3.借款人有建商來源所得、或建商、代銷或仲介負責人以其他職業申貸，也須加強審查身分背景和財力真實性，避免借戶用假財力申貸資金炒房。

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